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Роман Широков: было бы интересно посмотреть на работу Бердыева в сборной

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал вариант с возможной работой тренера Курбана Бердыева в национальной команде.

"Бердыев в сборной? Не знаю, насколько это нужно. Это, конечно, возможно. Во времена СССР такое было. Нужно посмотреть, на сколько позитивен этот опыт был и примерить его на сегодняшнее время.

Курбан Бекиевич дает хороший результат с "Ростовом". Но стоит учесть, что ему потребовался примерно год, чтобы добиться результата с командой.

И нельзя купить Нобоа, Наваса. Придется работать с теми игроками, которые есть. Но было бы интересно посмотреть на работу Бердыева в сборной", - цитирует Широкова "СЭ".
Теги: Широков Сборная России Бердыев
Сегодня, 10:36
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№5 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
пан Черчесов не тянет, это очевидно, и с этим надо что-то делать


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№4 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
«Барселона»
Видно Широков все эти годы в облаках летал раз не знает,что Бердыев принял Ростов, когда Ростов был на последнем месте с 11 очками на 18 декабря 2014 года морально уничтоженным и смог вытащить команду до стыковых матчей и с блеском победил в стыковых Тосно, а остальное все знают. Бердыев и сборную собрал бы если бы ему дали волю и не мешали такие как Мутко!
Регистрация: 8.07.2014
№3 Написал: Gatalsky Suomi (Сегодня, 11:37) #
  • +1
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Даже в качестве консультанта - уже был бы +, подсказал бы на первый раз , как состав сформировать.
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:19) #
  • +1
  •  (1)

Конечно интересно, но Мутко решил заплатить Черчесову и Бельгии


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
"..... Но было бы интересно посмотреть на работу Бердыева в сборной"

В каком качестве?
Регистрация: 30.11.2015
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