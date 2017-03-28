Антон Заболотный: "Динамо" нас не пугает, это просто название

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный высказал мнение о предстоящем матче с московским «Динамо» (1:2).- Готовились стандартно, как и к любому другому сопернику, ничего сверхъестественного не ожидали. Наигрывали свои связки.- Да, безусловно. Она была принципиальна тем, что мы очень хотели догнать «Динамо» и победой в личной встрече сократить расстояние до них. К сожалению, не получилось. Теперь нужно скорее перестроиться на следующую игру.- «Динамо» - это всего лишь название клуба, оно не вселяет в нас ни страха, ни ставит какой-то сверхзадачи. Но команда очень хорошая, и мы прекрасно понимали, что прошлые две победы ни в коем случае не гарантировали нам положительный результат сегодня. У них свои задачи, у нас свои. И, конечно, мы хотим побеждать каждого соперника.- Естественно, подобная поддержка исключительно положительно влияет на наш настрой. Мы неслись вперед и играли ради болельщиков. Спасибо им большое. Извиняемся, что сегодня результат не положительный сегодня. У нас все есть, чтобы в следующих матчах выигрывать.