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Антон Заболотный: "Динамо" нас не пугает, это просто название

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный высказал мнение о предстоящем матче с московским «Динамо» (1:2).

- Антон, как готовились к этой игре, что ждали от соперника?

- Готовились стандартно, как и к любому другому сопернику, ничего сверхъестественного не ожидали. Наигрывали свои связки.

- Это была принципиальная игра для вас?

- Да, безусловно. Она была принципиальна тем, что мы очень хотели догнать «Динамо» и победой в личной встрече сократить расстояние до них. К сожалению, не получилось. Теперь нужно скорее перестроиться на следующую игру.

- До этого два матча против «Динамо» сложились очень удачно. Это как-то влияло на настрой, либо может вы четко понимали, как действовать против этого соперника?

- «Динамо» - это всего лишь название клуба, оно не вселяет в нас ни страха, ни ставит какой-то сверхзадачи. Но команда очень хорошая, и мы прекрасно понимали, что прошлые две победы ни в коем случае не гарантировали нам положительный результат сегодня. У них свои задачи, у нас свои. И, конечно, мы хотим побеждать каждого соперника.

- Подобная поддержка трибун, когда в ход идет даже пиротехника, помогает команде или мешает, сбивает с ритма игры?

- Естественно, подобная поддержка исключительно положительно влияет на наш настрой. Мы неслись вперед и играли ради болельщиков. Спасибо им большое. Извиняемся, что сегодня результат не положительный сегодня. У нас все есть, чтобы в следующих матчах выигрывать.

"Тосно"
Теги: Заболотный Динамо Тосно
Сегодня, 10:45
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(1)
№1 Написал: safonas (Сегодня, 11:22) #
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  •  (1)

ахах попустил Динамо мегазвезда Заболотный из топклуба Тосно laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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