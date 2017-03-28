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Станислав Черчесов: Кутепов реально встретился с нападающими высокого класса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).

"Рост футболиста не бывает без определённых огрехов. Накануне мы с ним обсуждали много нюансов - что было хорошо, а что плохо. Поверьте мне, были и хорошие моменты. Мы пришли к мнению, что это отправная точка, поскольку он уже реально встретился с нападающими высокого класса.

Воспринимаем это как процесс обучения и роста, и поэтому надо к этому относиться профессионально, спокойно и с пониманием", - цитирует Черчесова "Чемпионат" со ссылкой на эфир передачи "Футбол России".
Теги: Кутепов Черчесов Сборная России
Сегодня, 10:49
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26
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№26 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Buiser812
Короч, в Саламыча веры нет, в хорошую игру на КК тоже, про ЧМ даже говорить не хочу, т.к. техники нет, а на жилах вырывать победы наши просто не умеют.Может и критично, но как есть

Бердыева ставить нужно! тогда и оборона будет и Джикия- Новосельцев - Фернандес блестяще играть будут!
Регистрация: 23.03.2009
№25 Написал: Buiser812 (Сегодня, 12:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль что Бельгия сегодня не сильнейшим составом играть будет, и что это вообще товарка...
Так бы раскатали наших голодранцев и в хвост, и в гриву, и под пяточек neutral_face
И ни Купетов, ни Игнаш с Березами не помогут, ни Джикия, ни Новосельцевы и прочие "Игроки".
Нет у нас ЗАЩИТНИКОВ толковых, НИ ОДНОГО!!!!!
И сборная последние десятилетия держалась на защите коней, только из-за наигранности, потому что наверное даже в постели они знали кто что делает)))
Короч, в Саламыча веры нет, в хорошую игру на КК тоже, про ЧМ даже говорить не хочу, т.к. техники нет, а на жилах вырывать победы наши просто не умеют.
Может и критично, но как есть


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№24 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:21) #
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Цитата: сектант
Цитата: мяч квадратный
Цитата: сектант
по поводу Кутепова вообще,до перерыва был лучшим из защитников в России
АХАХАХАХ! Ржака! Шутка дня!
Ржи,на то ты и лошадь)))Это не я придумал это статистика по многим показателям.Я уже выкладывал ее как то,если хочешь найдешь.

Даже статистика такая есть? АХАХАХАХ! Ай не песди.
Регистрация: 7.03.2016
№23 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Gatalsky
А по чесноку, нет у Ильи скорости и спортивной жёсткости. Как только позицию прое6ал, начинает руками хватать, по игре за клуб видно, а за сборную, вообще, нет слов, негр как стоячего обыграл.

Хорошо, нет у него скорости, значит его нужно страховать, нет?
Но почему-то нихрена не работает.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№22 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:14) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: dreamcatcher
Проблема нашего футбола лежит в самой системе футбола начиная с ДЮСШ. Тренеры дают жесткую установку, как игрок должен и что должен делать. Это собачья чушь, которая приводит к тому , что футболист не играет, не мыслит, не создает, он просто выполняет установку. Но реальность под установку подходит не всегда, точнее она НИКОГДА не подходит под установку. Поэтому у человека есть мозг, который миллионы лет тренировался принимать САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ решения в конкретной ситуации и только они(самостоятельные решения) помогут в непредвиденных обстоятельствах выйти победителем.


+ мульон


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№21 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:14) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А он против Дзюбы со Смоловым еще не играл? Или что Черчесов хочет сказать? Непонятно.
В команде он тоже с лохами тренируется?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№20 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Цитата: сектант
по поводу Кутепова вообще,до перерыва был лучшим из защитников в России

АХАХАХАХ! Ржака! Шутка дня!

Ржи,на то ты и лошадь)))Это не я придумал это статистика по многим показателям.Я уже выкладывал ее как то,если хочешь найдешь.
Регистрация: 3.11.2016
№19 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:10) #
  • -2
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online

Цитата: сектант
по поводу Кутепова вообще,до перерыва был лучшим из защитников в России

АХАХАХАХ! Ржака! Шутка дня!
Регистрация: 7.03.2016
№18 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:57) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
[quote=СТАРЫЙ СПАРТАЧ]херню Стас несет! Кутепов слабенький игрок и это очевидно всем! на его месте должен играть Новосельцев! может из Кутепова, что-то и вышло бы, но наверное лишь у такого мастера обороны, как Бердыев!
а пока Кутепова, что Ниассе возил играя за Локо, что Халк, что Дзюба, что ивуарийцы... не умеет Кутепов играть против техничных и мощных форвардов соперника!

Кутепов не играл против Ниассе,хрень пишешь какую то!А по поводу Кутепова вообще,до перерыва был лучшим из защитников в России,о чем говорит его статистика,после перерыва серьезно сдал.Но не стал бы ставить на нем какой то крест,по поводу его скорости могу сказать следующее,не игнаш не березы явно не быстрей него но это не мешало им быть довольно добротными защитниками,Илья провел только год в большом футболе в основе,не всем дан супер талант,большинству нужно его развивать самим.Все в руках самого Кутепова,точнее в ногах и голове)))
Регистрация: 3.11.2016
№17 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:53) #
  • +2
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кутепов футболист думающий,всё у него получится.Вспомните сколько критики было в адрес Березуцких.Но ничего выучились играть,а данные у них были всегда.А Кутепов рад учиться.Ясно,что парню пока много го не хватает.
Регистрация: 1.09.2016
№16 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
Если кому трудно понять, напишу кратко - наши тренеры просто тупые ограниченные люди с пониженной социальной ответственностью.)


Понять твои рассуждения не трудно и не только понять, но и отчасти согласиться. Только, на мой взгляд, в своих рассуждениях о наших тренерах ты упускаешь собственно самих футболистов, их уровень развития. Я не к тому, что они должны владеть высшей математикой или писать трактаты по философии, а к тому что интеллект у них все равно должен присутствовать.
Регистрация: 29.11.2014
№15 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nnn69
Согласен. Когда Уфе проиграли осенью его точно также продавил мощный форвард... Надеюсь синьор Карерра все подмечает и попробует в матчах с Оренбургом и Уфой Джикию или Бокетти

Совершенно верно!
насчет Боккети... то как он играл, с Цревной, в основе ему делать нечего! тем более, что он и Джикия играют на позиции ЛЦЗ! пусть ставят Джикию и наигрывают! парень с характером и единоборств не боится!
не понимаю почему Пуцко в Уфу продали! парень в единоборствах значительно сильнее Кутепова и ростом не ниже! ведь даже шанса не дали в отличии от Кутепова (у которого всегда была масса косяков) себя в Спартаке проявить!
Регистрация: 23.03.2009
№14 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
Удачи Черчесову и Кутепову с Бельгией!
Сколько надо заплатить Бельгии, чтобы они сыграли с нами приемлемо))


Так тариф вроде бы уже озвучили: 300 т. EUR Федерации футбола Бельгии + "постой" (проживание, и я думаю не в хостеле, питание, и я думаю не в столовой, условия для тренировок - тренировочное поле, тренажерный зал, база для восстановления и т.д. и т.п. Или ты думаешь, что будет еще доплата за "приемлемый результат"?
Регистрация: 29.11.2014
№13 Написал: nnn69 (Сегодня, 11:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
херню Стас несет! Кутепов слабенький игрок и это очевидно всем! на его месте должен играть Новосельцев! может из Кутепова, что-то и вышло бы, но наверное лишь у такого мастера обороны, как Бердыев!
а пока Кутепова, что Ниассе возил играя за Локо, что Халк, что Дзюба, что ивуарийцы... не умеет Кутепов играть против техничных и мощных форвардов соперника!


Согласен. Когда Уфе проиграли осенью его точно также продавил мощный форвард... Надеюсь синьор Карерра все подмечает и попробует в матчах с Оренбургом и Уфой Джикию или Бокетти


--------------------
Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009
№12 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: Алексей2010
Задатки, слава Богу, есть.

Какие задатки? Бегает медленнее сегодняшнего Игнашевича, правильный выбор позиции напрочь отсутствует.
Регистрация: 15.05.2015
№11 Написал: Gatalsky Suomi (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (1)

А по чесноку, нет у Ильи скорости и спортивной жёсткости. Как только позицию прое6ал, начинает руками хватать, по игре за клуб видно, а за сборную, вообще, нет слов, негр как стоячего обыграл. Нужно пересмотреть свое отношение к футболу и не думать, что ты теперь - незаменим. К сожалению прошли времена Тищенко, Шестернёва, Хидиятуллина, Онопко, да и страна видимо слишком мала, раз выбрать больше некого. Либо придётся подождать, когда все наши талантливые, перспективные, подающие надежды и т.п. заиграют по настоящему, по мужски в игру, название которой - футбол.
Регистрация: 20.03.2017
№10 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:21) #
  • +5
  •  (7)

Проблема нашего футбола лежит в самой системе футбола начиная с ДЮСШ. Тренеры дают жесткую установку, как игрок должен и что должен делать. Это собачья чушь, которая приводит к тому , что футболист не играет, не мыслит, не создает, он просто выполняет установку. Но реальность под установку подходит не всегда, точнее она НИКОГДА не подходит под установку. Поэтому у человека есть мозг, который миллионы лет тренировался принимать САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ решения в конкретной ситуации и только они(самостоятельные решения) помогут в непредвиденных обстоятельствах выйти победителем.
Если кому трудно понять, напишу кратко - наши тренеры просто тупые ограниченные люди с пониженной социальной ответственностью.)
Регистрация: 28.05.2014
№9 Написал: Oder8587 (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Этот негр из Вест Хема нападающий высокого класса...? Он во 2 дивизионе играет..Просто Кутепов пока защитник не очень высокого класса, что он доказал в Краснодаре, где невысокий Ари забил головой..
Регистрация: 2.10.2016
№8 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 11:07) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Я не могу понять, с какими нападающими высокого класса встретился Кутепов? Что, помолодевший Дрогба на поле был, а мы не заметили? А, ну так он не на поле с ними, наверное, встретился, в городе где-нибудь, правда не понятно отправной точкой для чего это может стать. Станислав Саламыч, хватит делать хорошую мину при плохой игре.
Регистрация: 12.06.2016
№7 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoDon22
А сегодня (в игре с Бельгией) класс нападающих будет еще выше. Так будет ли играть Кутепов?

нужно вместо Кудряшов - Кутепов - Семенов, наигрывать Джикия - Новосельцев - Фернандес! место Кудряшова на левом фланге полузащиты в конкуренции с Жирковым, а Кутепов и Семенов игроки не уровня сборной, впрочем как и Васин! максимум эти трое на подмене сидеть, пока новые потолковее не появятся!
Регистрация: 23.03.2009
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:02) #
  • -2
  •  (4)

Удачи Черчесову и Кутепову с Бельгией!
Сколько надо заплатить Бельгии, чтобы они сыграли с нами приемлемо))


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:01) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
херню Стас несет! Кутепов слабенький игрок и это очевидно всем! на его месте должен играть Новосельцев! может из Кутепова, что-то и вышло бы, но наверное лишь у такого мастера обороны, как Бердыев!
а пока Кутепова, что Ниассе возил играя за Локо, что Халк, что Дзюба, что ивуарийцы... не умеет Кутепов играть против техничных и мощных форвардов соперника!

Цитата: Алексей2010
Могу лишь пожелать тебе удачи, Илья. Развивайся, становись классным защитником. Задатки, слава Богу, есть.

и какие же это задатки интересно!? скорости нет! и это сейчас, когда он молодой! в единоборствах с мощными соперниками крайне не убедителен! постоянно руки пускает в ход... конкретно назови достоинства!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Нападающими высокого класса? Это с кем же?
Регистрация: 8.11.2015
№3 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
А сегодня (в игре с Бельгией) класс нападающих будет еще выше. Так будет ли играть Кутепов?
Регистрация: 30.11.2015
№2 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Могу лишь пожелать тебе удачи, Илья. Развивайся, становись классным защитником. Задатки, слава Богу, есть.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 10:54) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
реально, чисто конкретно
Регистрация: 16.03.2010
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