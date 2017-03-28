Помощник Луиса Энрике может возглавить "Барселону"

Руководство "Барселоны" рассматривает кандидатуру помощника Луиса Энрике Хуана Карлоса Унсуэ в качестве нового главного тренера каталонской команды, передает El Mundo Deportivo.



Сообщается, что 49-летний специалист уже общался с руководством "Барсы" и дал предварительное согласие.