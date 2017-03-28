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Вячеслав Колосков: на ЧМ-2018 в лучшем случае выйдем из группы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о том, на что сборная России сможет рассчитывать на домашнем ЧМ-2018.

"В лучшем случае выйдем из группы. Подчеркиваю, в лучшем случае. И здесь не надо обижаться. Такие вот у нас футболисты – других нет, как бы мы их ни "травили". Так что паниковать не надо.

Черчесову нужно определиться с оптимальной тактикой. Если его подопечные не могут играть по схеме с тремя центральными защитниками – значит, бессмысленно дальше обкатывать систему. Просто когда один человек выпадает – все летит непонятно куда", - цитирует Колоскова "СЭ".
Теги: Колосков Сборная России
Сегодня, 11:54
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№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:29) #
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online

Цитата: Одиссей
все беды от Черчесова - мало того,что он как тренер нулевой,

Его над в спартак тренером. Только при нём спартак сливал в дерби 5:1
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 12:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
[quoteЕсли его подопечные не могут играть по схеме с тремя центральными защитниками – значит, бессмысленно дальше обкатывать систему.][/quote]
Да, наоборот, пока время есть, нужно эту тактику и обкатывать, игроков пробовать, состав наигрывать!
Регистрация: 26.09.2010
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 12:24) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Вячеслав Колосков: на ЧМ-2018 в лучшем случае выйдем из группы
rage Колосков,еще целый год до чемпионата мира,а ты распускаешь панические настроения. Вместо того,чтобы выдумывать очередные показные лизоблюдские и подхалимские акции - типа негров перед матчем чаем поить или подушки бельгийским болельщикам дарить - лучше бы занялись конкретным делом. Прежде всего как можно скорее убрать Черчесова от сборной, а то не ровен час вся сборная от него разбежится- типа "приостановят временно " свои выступления за сборную.Неужели неясно,что все беды от Черчесова - мало того,что он как тренер нулевой,но и еще как человек,мягко говоря,далеко не позитивный .Да и "поплыл" он конкретно - результат плодов его деятельности резко отрицательный и никакой тренерской мысли не просматривается
Регистрация: 20.02.2013
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