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Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме (фото)

Стала известна расцветка формы, в которой сборная России сегодня сыграет в товарищеском матче против Бельгии.

Подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле стадиона "Фишт" в красной форме, вратарь сыграет в зеленом свитере.

Теги: Сборная России
Сегодня, 12:12
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