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Отель в Сочи с делегацией РФС и судьями ФИФА был оцеплен из-за подозрительного предмета

Отель в Сочи, где проживают представители Российского футбольного союза, судьи ФИФА, которые будут обслуживать товарищеский матч между сборными России и Бельгии, а также российские и бельгийские журналисты, был оцеплен.

Поводом для оцепления стал "неопознанный объект в виде сумки", передает "Р-Спорт". На месте работали правоохранительные органы, которые за час разобрались в ситуации.
Сегодня, 12:15
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