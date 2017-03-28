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Сергей Прядкин: помощь Василия Березуцкого пригодилась бы сборной

Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что помощь такого футболиста как Василий Березуцкий пригодилась бы сборной России.

"Не обижая ребят молодых, но сочетание опыта и молодости везде нужно, не только в спортивной отрасли. И помощь такого игрока как Вася Березуцкий нам бы пригодилась.

С другой стороны, я тоже вспоминаю, как Березуцкие впервые попали в состав, и тоже была критика. Результат довлеет", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
Теги: Прядкин Сборная России Березуцкий В.
Сегодня, 14:39
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№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:57) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
не нужен вообще не разу,нужно обновлять и наигрывать через ошибки новое поколение,в 2018 Березуцкий будет как не смазанная телега скрипеть
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 16:25) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё один деятель признал,что состав нашей Сборной фуфло.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (3)

Нашей сборной и Старик Хоттабыч не поможет


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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