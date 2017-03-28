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Российские болельщики обыграли бельгийцев

Болельщики сборной России обыграли поклонников бельгийской национальной команды в товарищеском матче. Игра состоялась во вторник в Сочи, передает "Р-Спорт".

Встреча болельщиков завершилась победой россиян со счетом 12:8. Матч был приурочен к проведению в Сочи товарищеского матча между футбольными сборными России и Бельгии.
Сегодня, 14:59
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№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Если бы ЧМ проводился среди болельщиков..Были бы впереди планеты всей..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Gatalsky Suomi (Сегодня, 16:18) #
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" Болельщики выиграли , а мы ?? "_ мучительная мысль игроков сборной, но тут вмешался внутренний голос :" Да не iпёт, полюбас бабки получим, а тренер отмажет, скажет : " Наигрываем схему к предстоящему КК "
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 15:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Предлагаю на все международные соревнования отправлять болельщиков,думаю,результаты,
в разы лучше будут!
Регистрация: 14.02.2007
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:44) #
  • -2
  •  (2)

плохой знак


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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