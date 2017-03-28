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Роман Широков: матч с Бельгией? Обычно после плохой игры следует хорошая (видео)
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопросы о прошедшем товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, о проблемах с кадрами для национальной команды, а также поделился ожиданиями от матча с бельгийцами, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Что Вы видели по матчу с Кот-д’Ивуаром, какой футбол?
- Ну приблизительно то же, что и Вы. Что и остальные болельщики. Хотели увидеть более качественную игру, но, к сожалению, ребята ее не продемонстрировали. Почему? Трудно сказать. Естественно, они хотели сыграть лучше, но получилось так, как получилось.
Новая тактика 3-5-2? Какая ж она новая? Они уже пятый матч играют по этой тактике, уже приблизительно знают, что делать. Кот-д’Ивуар, наверное, тоже приехал сюда не просто так, какие-то элементы отработал. Они играли вторым номером, но мы, к сожалению, не смогли хорошо контролировать мяч и выходить в зоны, чтобы дальше развивать опасные атаки.
- Какие-то позитивные моменты увидели? Что было хорошо?
- Стадион был хороший. Мне понравился (смеется).
- Свист заслужила команда?
- Если свистят, то, конечно, заслужила. Я думаю, просто так у нас никогда не свистят. Всем хочется видеть более искрометный футбол. На домашней арене в атаке хотят видеть более качественную игру. К сожалению, ее не получилось.
- Вы сидели в ложе со Смоловым, Мамаевым, Глушаковым, что они говорили об игре?
- Мы игру не обсуждали. Просто бросилось в глаза, что центральные полузащитники, защитники мало передач отдавали в разрывы между линиями соперника. Старались выходить из обороны длинными передачами. Даже если Саша Бухаров там цеплялся, то дальше продолжения у нас не следовало. Атаки две прошли всего хороших фланговых.
- После поражения от Кот-д’Ивуара говорят, что виноват лимит, что он убил нам целое поколение?
- Я не думаю, что это лимит убил, просто качество выпускаемых футболистов упало. Связано это, наверное, с тренерами, которые занимались раньше, они из-за безденежья или других факторов уходили из этой профессии, и ребятами занимались другие специалисты. Мне кажется, в этом и заключается проблема. Сейчас нужно главные силы бросить на развитие детско-юношеского футбола.
- В России есть сейчас игроки, способные отдавать такие передачи (обостряющие в свободные зоны, - прим. ред.)?
- Безусловно. Сегодня, надеюсь, Дзагоев появится - уже большой плюс. Возможно, Глушаков. По каким-то причинам Шатов не играет, Мамаев тоже. Резерв-то у нас кадровый большой. Если эти ребята вернутся, то игра будет совсем другой. Но и те, кто сейчас играет, тоже должны понимать, что чтобы их вызывали дальше, они должны показывать несколько другой футбол.
- Вас удивляет, что нет в сборной Игоря Денисова, например?
- Меня удивляет, но состав выбирает главный тренер. Если он не видит его, значит не видит. Но в принципе, на отборе к Евро связка Денисов - Дзагоев себя очень хорошо продемонстрировала. Притом, что Игорь сейчас в отличной форме, думаю, что стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее.
- Кто еще своей игрой заслуживает вызова в сборную, но не вызывается?
- Вроде все на месте. Я бы еще Кокорина вызвал. Просто мы готовимся к Кубку конфедераций-2017, и 90% что он там будет, если не помешают травмы. Мамаев? Он сыграл-то после травмы полторы игры. Сейчас он наберет форму, и, думаю, будет другой разговор. По тому, как он вышел с "Локомотивом" вопросов, будет он играть или нет, быть не должно.
- У нас много талантливых центральных защитников, но вот эта ошибка Кутепова в матче с Кот-д’Ивуаром... В чем причина и как можно оценить его игру?
- К сожалению, его ошибка на протяжении матча повторялась еще дважды. Когда нападающий его продавливал. Наверное, тренеры подскажут ему, как нужно действовать. Он парень достаточно разумный, исправит это. Если мы два гола пропускам, наверное, не очень хорошо это характеризует нашу защиту.
- Акинфеев говорил, что наш чемпионат недостаточно конкурентноспособен, однако мы видим, что уезжает только молодежь и то в клубы второго порядка. Это проблема?
- Ну, мы же хотим уехать в хорошие клубы? А они нас не будут брать, если мы себя нигде не проявили. Чтобы уехать в хороший европейский клуб, нужно проявить себя в еврокубках или на матчах сборных. Матчи сборных, как вы видите, нам в последнее время не удаются.
В еврокубках же - мы даже если выходим в 1/8, то по групповому этапу там не оценивают. А в плей-офф мы недостаточно хорошо выступаем. Поэтому уехать тем людям, которые сейчас в сборной, не представляется возможным. Молодые уезжают, если они там зацепятся и будут играть - будет отлично.
- Вам не кажется, что зенитовцев должно быть больше в сборной?
- Травмирован Смольников, Шатов - не знаю, что с ним. У Дзюбы тоже травма. Два есть... Всегда из "Зенита" 5-6 человек вызывалось.
- У Дзюбы действительно такая травма, что она угрожает его карьере?
- У него довольно тяжелая травма, но он играет. Риск в том, что он может пропустить достаточно много времени, если не дай бог что-то случится. Я это имел ввиду. Если ты пропускаешь много времени, неизвестно как сложится реабилитация и восстановление, вдруг что-то не так пойдет.
- Черчесов пропагандирует блочный принцип построения команды..
- Блочный принцип - да, только он не работает. Нападение у нас из "Ростова", но если взять защиту, то игроки из разных команд. Выходит, блоком выступило только нападение.
- Кажется, что из сборной пытаются сделать "Ростов", по той же схеме играют. Может и тренера пригласить из "Ростова"?
- А может, из сборной пытаются сделать "Челси"? У них такая же модель. Там другие исполнители, поэтому их игра смотрится немного по-другому, вот и все. Никто ничего не пытается сделать. Просто схему подбирают под игроков. Возможно, нужно варьировать. Если 3-5-2 не идет, попробовать другую схему.
- Ваши ожидания от игры с Бельгией?
- Обычно после плохой игры следует хорошая. Тем более стадион открывается, народу будет очень много. Думаю, эмоционально это даст хороший задел на то, чтобы показать хорошую качественную игру. Состав, наверное, тоже как-то поменяется.
- За счет чего, кроме самоотдачи, можно победить?
- Стараться сыграть в свою игру, которую они хотят, - заявил Широков.
- Что Вы видели по матчу с Кот-д’Ивуаром, какой футбол?
- Ну приблизительно то же, что и Вы. Что и остальные болельщики. Хотели увидеть более качественную игру, но, к сожалению, ребята ее не продемонстрировали. Почему? Трудно сказать. Естественно, они хотели сыграть лучше, но получилось так, как получилось.
Новая тактика 3-5-2? Какая ж она новая? Они уже пятый матч играют по этой тактике, уже приблизительно знают, что делать. Кот-д’Ивуар, наверное, тоже приехал сюда не просто так, какие-то элементы отработал. Они играли вторым номером, но мы, к сожалению, не смогли хорошо контролировать мяч и выходить в зоны, чтобы дальше развивать опасные атаки.
- Какие-то позитивные моменты увидели? Что было хорошо?
- Стадион был хороший. Мне понравился (смеется).
- Свист заслужила команда?
- Если свистят, то, конечно, заслужила. Я думаю, просто так у нас никогда не свистят. Всем хочется видеть более искрометный футбол. На домашней арене в атаке хотят видеть более качественную игру. К сожалению, ее не получилось.
- Вы сидели в ложе со Смоловым, Мамаевым, Глушаковым, что они говорили об игре?
- Мы игру не обсуждали. Просто бросилось в глаза, что центральные полузащитники, защитники мало передач отдавали в разрывы между линиями соперника. Старались выходить из обороны длинными передачами. Даже если Саша Бухаров там цеплялся, то дальше продолжения у нас не следовало. Атаки две прошли всего хороших фланговых.
- После поражения от Кот-д’Ивуара говорят, что виноват лимит, что он убил нам целое поколение?
- Я не думаю, что это лимит убил, просто качество выпускаемых футболистов упало. Связано это, наверное, с тренерами, которые занимались раньше, они из-за безденежья или других факторов уходили из этой профессии, и ребятами занимались другие специалисты. Мне кажется, в этом и заключается проблема. Сейчас нужно главные силы бросить на развитие детско-юношеского футбола.
- В России есть сейчас игроки, способные отдавать такие передачи (обостряющие в свободные зоны, - прим. ред.)?
- Безусловно. Сегодня, надеюсь, Дзагоев появится - уже большой плюс. Возможно, Глушаков. По каким-то причинам Шатов не играет, Мамаев тоже. Резерв-то у нас кадровый большой. Если эти ребята вернутся, то игра будет совсем другой. Но и те, кто сейчас играет, тоже должны понимать, что чтобы их вызывали дальше, они должны показывать несколько другой футбол.
- Вас удивляет, что нет в сборной Игоря Денисова, например?
- Меня удивляет, но состав выбирает главный тренер. Если он не видит его, значит не видит. Но в принципе, на отборе к Евро связка Денисов - Дзагоев себя очень хорошо продемонстрировала. Притом, что Игорь сейчас в отличной форме, думаю, что стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее.
- Кто еще своей игрой заслуживает вызова в сборную, но не вызывается?
- Вроде все на месте. Я бы еще Кокорина вызвал. Просто мы готовимся к Кубку конфедераций-2017, и 90% что он там будет, если не помешают травмы. Мамаев? Он сыграл-то после травмы полторы игры. Сейчас он наберет форму, и, думаю, будет другой разговор. По тому, как он вышел с "Локомотивом" вопросов, будет он играть или нет, быть не должно.
- У нас много талантливых центральных защитников, но вот эта ошибка Кутепова в матче с Кот-д’Ивуаром... В чем причина и как можно оценить его игру?
- К сожалению, его ошибка на протяжении матча повторялась еще дважды. Когда нападающий его продавливал. Наверное, тренеры подскажут ему, как нужно действовать. Он парень достаточно разумный, исправит это. Если мы два гола пропускам, наверное, не очень хорошо это характеризует нашу защиту.
- Акинфеев говорил, что наш чемпионат недостаточно конкурентноспособен, однако мы видим, что уезжает только молодежь и то в клубы второго порядка. Это проблема?
- Ну, мы же хотим уехать в хорошие клубы? А они нас не будут брать, если мы себя нигде не проявили. Чтобы уехать в хороший европейский клуб, нужно проявить себя в еврокубках или на матчах сборных. Матчи сборных, как вы видите, нам в последнее время не удаются.
В еврокубках же - мы даже если выходим в 1/8, то по групповому этапу там не оценивают. А в плей-офф мы недостаточно хорошо выступаем. Поэтому уехать тем людям, которые сейчас в сборной, не представляется возможным. Молодые уезжают, если они там зацепятся и будут играть - будет отлично.
- Вам не кажется, что зенитовцев должно быть больше в сборной?
- Травмирован Смольников, Шатов - не знаю, что с ним. У Дзюбы тоже травма. Два есть... Всегда из "Зенита" 5-6 человек вызывалось.
- У Дзюбы действительно такая травма, что она угрожает его карьере?
- У него довольно тяжелая травма, но он играет. Риск в том, что он может пропустить достаточно много времени, если не дай бог что-то случится. Я это имел ввиду. Если ты пропускаешь много времени, неизвестно как сложится реабилитация и восстановление, вдруг что-то не так пойдет.
- Черчесов пропагандирует блочный принцип построения команды..
- Блочный принцип - да, только он не работает. Нападение у нас из "Ростова", но если взять защиту, то игроки из разных команд. Выходит, блоком выступило только нападение.
- Кажется, что из сборной пытаются сделать "Ростов", по той же схеме играют. Может и тренера пригласить из "Ростова"?
- А может, из сборной пытаются сделать "Челси"? У них такая же модель. Там другие исполнители, поэтому их игра смотрится немного по-другому, вот и все. Никто ничего не пытается сделать. Просто схему подбирают под игроков. Возможно, нужно варьировать. Если 3-5-2 не идет, попробовать другую схему.
- Ваши ожидания от игры с Бельгией?
- Обычно после плохой игры следует хорошая. Тем более стадион открывается, народу будет очень много. Думаю, эмоционально это даст хороший задел на то, чтобы показать хорошую качественную игру. Состав, наверное, тоже как-то поменяется.
- За счет чего, кроме самоотдачи, можно победить?
- Стараться сыграть в свою игру, которую они хотят, - заявил Широков.
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