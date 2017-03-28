Вирджил ван Дейк попал в сферу интересов "Челси"

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в "Челси", утверждает The Telegraph.



Как сообщает издание, "аристократы" ищут замену Джону Терри, у которого ближайшим летом истекает контракт с лондонцами. Игроком интересуется лично главный тренер "Челси" Антонио Конте.