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Виталий Мутко: рад, что стадион в Сочи открывается матчем с одним из лидеров мирового футбола (1)
Виталий Мутко: рад, что стадион в Сочи открывается матчем с одним из лидеров мирового футбола (1)
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Сергей Прядкин: от нас хотят сиюминутного результата, но для становления сборной необходимо время (5)
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Леонид Слуцкий: Аршавин у нас – это критикуемая фигура, а для фанатов "Арсенала" он легенда (35)
Леонид Слуцкий: Аршавин у нас – это критикуемая фигура, а для фанатов "Арсенала" он легенда (35)
Вирджил ван Дейк попал в сферу интересов "Челси"
Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в "Челси", утверждает The Telegraph.
Как сообщает издание, "аристократы" ищут замену Джону Терри, у которого ближайшим летом истекает контракт с лондонцами. Игроком интересуется лично главный тренер "Челси" Антонио Конте.
Как сообщает издание, "аристократы" ищут замену Джону Терри, у которого ближайшим летом истекает контракт с лондонцами. Игроком интересуется лично главный тренер "Челси" Антонио Конте.
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