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Вирджил ван Дейк попал в сферу интересов "Челси"

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в "Челси", утверждает The Telegraph.

Как сообщает издание, "аристократы" ищут замену Джону Терри, у которого ближайшим летом истекает контракт с лондонцами. Игроком интересуется лично главный тренер "Челси" Антонио Конте.
Теги: Саутгемптон Челси Трансферы
Сегодня, 20:12
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