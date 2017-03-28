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Федерация футбола Аргентины будет оспаривать дисквалификацию Месси
Ассоциация футбола Аргентины подаст апелляцию на четырехматчевую дисквалификацию форварда национальной сборной Лионеля Месси. Главной причиной для обжалования будет то, что бразильские арбитры, обслуживавшие встречу, отметили, что не слышали никаких оскорблений со стороны нападающего.
"Мы удивлены принятым решением и разозлены тем, что оно принято за несколько часов до встречи с Боливией. Мы собираемся подать апелляцию. Предыдущие примеры показывают, что дисквалификацию можно сократить", - цитирует секретаря национальной команды Жорже Миадоски Goal.com.
"Мы удивлены принятым решением и разозлены тем, что оно принято за несколько часов до встречи с Боливией. Мы собираемся подать апелляцию. Предыдущие примеры показывают, что дисквалификацию можно сократить", - цитирует секретаря национальной команды Жорже Миадоски Goal.com.
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