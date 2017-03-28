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Сборная России в Сочи вырвала ничью в матче с Бельгией

Подопечные Станислава Черчесова в товарищеском матче сыграли вничью с Бельгией.

Россия - Бельгия 3:3

Гол: Васин, 4, Миранчук, 79, Бухаров, 90+2 - Миральяс, 23 (пен.), Бентеке, 45, 45+1

Россия: Акинфеев, Нойштедтер, Васин, Кудряшов, Дмитрий Комбаров, Самедов, Дзагоев (Оздоев, 24 (Миранчук, 79)), Ерохин (Глушаков, 83), Зобнин, Канунников (Бухаров, 46), Полоз (Головин, 68)

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 90+1), Найнгголан, Дембеле (Т. Азар, 90), Тилеманс (Мертенс, 74), Шадли (Лукаку, 84), Фоке, Миральяс (Витсель, 74), Бентеке (Феррейра-Карраско, 84)
Теги: Сборная России Сборная Бельгии
Сегодня, 20:50
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№31 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 20:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dobr25
Каннуников,Зобнин,Нойштедтер не игроки уровня сборной!Ерохин как то разочаровал очередной раз в сборной!Главное многое желания биться и бороться!Кудряшов жду ,когда прибавит

Чудак, Зобнин лучший был сегодня.
Регистрация: 30.06.2012
№30 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 20:56) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
молодцы!черчесов удачи!
Регистрация: 26.04.2016
№29 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
ты один из них.

я прекрасно видел как миньоле делал все чтобы добыть ничью.
если у вас со зрением беда то это ваши половые трудности.
первый тайм показал кто есть кто. дальше бельгийцы гонорара отработали


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№28 Написал: Wilshere (Сегодня, 20:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: belozero
Бельгия в концовке дурака валяла, да и защита у них далека от надежной. В принципе наша команда как и тренер НИКАКИЕ.

Попросили Бельгию слить, они все последние 10 минут во всю старались это сделать, но не понимали как это сделать в игре с нашей сборной, так как даже выход один на один реализовать не могли
Регистрация: 4.05.2014
№27 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
более-менее во втором тайме..пока не ясно,что Черчесов себе думает? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№26 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:54) #
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online

Нойштедтер, Оздоев, Зобнин и Комбаров вообще никакие.

Ерохин, Глушаков, Самедов, Головин, Кудряшов и Васин под большим вопросом.

Миранчук и Бухаров спасение и надежда
Регистрация: 29.08.2016
№25 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 20:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Campos
№12 Написал: Campos Москва (Сегодня, 20:52) #-1 (3)


online
Болеет за:
«Спартак»

Ну Молодцы! Есть у нас Сборная, есть! Только надо время на сыгранность и выздоровление травмированных ведущих игроков. Сразу ничего не бывает.



Ты с дуба рухнул...наверно тебя перекормили в свинарнике...какая сборная?!


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№24 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 20:54) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Каннуников,Зобнин,Нойштедтер не игроки уровня сборной!Ерохин как то разочаровал очередной раз в сборной!Главное многое желания биться и бороться!Кудряшов жду ,когда прибавит


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№23 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:54) #
  • -2
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online

Цитата: Сибирячок
С выходом Глушакова игра наладилась

в выходом Витселя игра наладилась....жаль .что отскочили.былбы повод для отставки Черчесова
Регистрация: 22.11.2014
№22 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 20:54) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
господи сколько тут слепых)))

ты один из них.
Регистрация: 6.09.2013
№21 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 20:54) #
  • +4
  •  (6)
online

как Бухаров играет, глядишь, его и Зенит купит
Регистрация: 15.02.2017
№20 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 20:54) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну всё в кубке конфедерации мы чемпиёны smile
Регистрация: 22.02.2013
№19 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 20:53) #
  • -5
  •  (7)
online

Обычный договорняк.
Регистрация: 24.11.2016
№18 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 20:53) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков топ


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№17 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 20:53) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Бавария»
Если б игра длилась ещё 10 минут, Россия бы выиграла! yum


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№16 Написал: Sovet Union Балашиха (Сегодня, 20:53) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Великолепный спектакль для черни устроили бояре, да возрадуются все!!!


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Здесь могут низко поступить - унизить нас они не могут!
Регистрация: 9.04.2016
№15 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хороший матч, особенно второй тайм. Замены сработали( молодцы!
Оказывается могут, когда заставят.
Регистрация: 29.10.2010
№14 Написал: Korsar123 (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (8)
online

Самедов отлично сыграл сегодня!!! А так конечно отскочили!
Регистрация: 10.06.2016
№13 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:52) #
  • -9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
господи сколько тут слепых)))


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№12 Написал: Campos Москва (Сегодня, 20:52) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну Молодцы! Есть у нас Сборная, есть! Только надо время на сыгранность и выздоровление травмированных ведущих игроков. Сразу ничего не бывает.
Регистрация: 26.12.2008
№11 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 20:52) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот что значит появился монолитный центр в виде Глушакова в дополнение к Зобнину и выход креативного Миранчука под Бухарова,ну и естейственно не одного бомжа в составе,вот залог успеха и это еще далеко в не оптимальном составе,игра в атаке понравилась,это не при Слуцком трусливые 0:0 и ждать дурачка и отскока с рикошетом,смотреть приятно,а ошибки уйдут через игры,но Акинфеева нужно потихоньку отодвигать,пусть на лавке капитанит,это не дело
Регистрация: 6.04.2016
№10 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 20:52) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бельгия в концовке дурака валяла, да и защита у них далека от надежной. В принципе наша команда как и тренер НИКАКИЕ.


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Федун - крест Спартака.
Регистрация: 12.09.2007
№9 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 20:52) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Игра сборной как всегда отстой, перспектив нет.
Регистрация: 15.06.2016
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:52) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Сибирь»
С выходом Глушакова игра наладилась


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:51) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
спасли праздник-открытие стадиона...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:51) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
цирк во главе с клоуном мудко.
бельгийцы честно пытались добыть для сборной инвалидов ничью...


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: Wilshere (Сегодня, 20:51) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков и Бухаров. Эти двое сегодня всё показали и доказали. Браво
Регистрация: 4.05.2014
№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:51) #
  • +3
  •  (17)
online

попросили бельгию слить, они все последние 10 минут во всю старались это сделать, но не понимали как это сделать в игре с нашей сборной, так как даже выход один на один реализовать не могли
Регистрация: 26.03.2015
№3 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
сколько заплатили за ничью,позорники?)
Регистрация: 1.06.2014
№2 Написал: vlees. (Сегодня, 20:50) #
  • +5
  •  (9)
online

Ну что тут скажешь,игра дно,1 гол привез Ромка Нойштедер,2 гол опять из под него забили,ну там еще топ защитник Васин упустил своего игрока,ну и димка навесов тоже отличился,3 гол из под Васина,хз Братьев что ли возвращать,они хоть и днище,но сыгранность у них лучше,с выходом Глушака,Головина и Миранчука хоть что стало получаться в атаке.Стасика думаю уволят скоро и назнача Бердыева,только он сможет из этих деревьев хоть что нить выжать

Ладно хоть ничью вырвали))
Регистрация: 26.03.2017
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