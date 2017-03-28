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Сборная России в Сочи вырвала ничью в матче с Бельгией
Подопечные Станислава Черчесова в товарищеском матче сыграли вничью с Бельгией.
Россия - Бельгия 3:3
Гол: Васин, 4, Миранчук, 79, Бухаров, 90+2 - Миральяс, 23 (пен.), Бентеке, 45, 45+1
Россия: Акинфеев, Нойштедтер, Васин, Кудряшов, Дмитрий Комбаров, Самедов, Дзагоев (Оздоев, 24 (Миранчук, 79)), Ерохин (Глушаков, 83), Зобнин, Канунников (Бухаров, 46), Полоз (Головин, 68)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 90+1), Найнгголан, Дембеле (Т. Азар, 90), Тилеманс (Мертенс, 74), Шадли (Лукаку, 84), Фоке, Миральяс (Витсель, 74), Бентеке (Феррейра-Карраско, 84)
Россия - Бельгия 3:3
Гол: Васин, 4, Миранчук, 79, Бухаров, 90+2 - Миральяс, 23 (пен.), Бентеке, 45, 45+1
Россия: Акинфеев, Нойштедтер, Васин, Кудряшов, Дмитрий Комбаров, Самедов, Дзагоев (Оздоев, 24 (Миранчук, 79)), Ерохин (Глушаков, 83), Зобнин, Канунников (Бухаров, 46), Полоз (Головин, 68)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 90+1), Найнгголан, Дембеле (Т. Азар, 90), Тилеманс (Мертенс, 74), Шадли (Лукаку, 84), Фоке, Миральяс (Витсель, 74), Бентеке (Феррейра-Карраско, 84)
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