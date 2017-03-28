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Станислав Черчесов: кроме стандартов моментов у Бельгии не было (видео)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с Бельгией (3:3) в контрольном матче подвел итоги встречи, а также рассказал о состоянии Алана Дзагоева.
- Со схемой вы определились - 3-5-2. А с центральными защитниками?
- У нас сегодня было другое сочетание, в отличии от матча в Краснодаре. Поменяли игроков, стараемся давать шанс каждому, чтобы футболисты почувствовали практику. Жаль, что Джикию не удалось задействовать. Имена сейчас не назову. Через месяц все еще может поменяться. Все будет решать конкретное состояние в конкретный день. В первом тайме были проблемки. Нойштедтер с Васиным впервые вместе играли, взаимопонимание хромало. После перерыва они лучше понимали друг друга.
Пропускать на последних минутах первого тайма – неприятно. Все голы Бельгия забила со стандартных положений. У них было преимущество, но кроме стандартов моментов у него не было. Немного успокоил ребят, поправили тактические моменты. Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат, чего не было в Краснодаре.
- Что случилось с Дзагоевым?
- Алан почувствовал спазм. Мы стараемся никогда не рисковать. Решили не ждать, что будет дальше, не хотели усугубить повреждение. С этим же, кстати, связана и замена Канунникова, Бухаров должен был выйти на 10 минут позже. Когда Дзагоев был на поле, мы в основном оборонялись, и его лучшие качества - пас, умение обострить игру - оказались не востребованы. Хотя потом нам не хватало его для контроля мяча.
- Помним, как вы закладывали стадион "Фишт". Думали ли вы, что в Сочи получится такое прекрасное произведение?
- Я был тогда, когда только фундамент закладывали. Уже чуть-чуть с земли поднимался. Я видел проект. Но в живую только вчера увидели. Спасибо за вопрос. Хочу поблагодарить болельщиков, которые 90 минут нас гнали вперед. Все время мы ощущали их поддержку. После прошлой игры я сказал, что игра длится 90 минут и поддержка болельщиков важна до конца. После игры уже можно и покритиковать, и покричать. Во время игры болельщик должен быть вместе с командой. Команда отреагировала соответствующим образом и сравняла счет. Если бы такого не было, думаю, было бы сложно переломить ситуацию. Стадион фантастический. С удовольствием еще раз приедем.
Rusfootball.info
- Со схемой вы определились - 3-5-2. А с центральными защитниками?
- У нас сегодня было другое сочетание, в отличии от матча в Краснодаре. Поменяли игроков, стараемся давать шанс каждому, чтобы футболисты почувствовали практику. Жаль, что Джикию не удалось задействовать. Имена сейчас не назову. Через месяц все еще может поменяться. Все будет решать конкретное состояние в конкретный день. В первом тайме были проблемки. Нойштедтер с Васиным впервые вместе играли, взаимопонимание хромало. После перерыва они лучше понимали друг друга.
Пропускать на последних минутах первого тайма – неприятно. Все голы Бельгия забила со стандартных положений. У них было преимущество, но кроме стандартов моментов у него не было. Немного успокоил ребят, поправили тактические моменты. Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат, чего не было в Краснодаре.
- Что случилось с Дзагоевым?
- Алан почувствовал спазм. Мы стараемся никогда не рисковать. Решили не ждать, что будет дальше, не хотели усугубить повреждение. С этим же, кстати, связана и замена Канунникова, Бухаров должен был выйти на 10 минут позже. Когда Дзагоев был на поле, мы в основном оборонялись, и его лучшие качества - пас, умение обострить игру - оказались не востребованы. Хотя потом нам не хватало его для контроля мяча.
- Помним, как вы закладывали стадион "Фишт". Думали ли вы, что в Сочи получится такое прекрасное произведение?
- Я был тогда, когда только фундамент закладывали. Уже чуть-чуть с земли поднимался. Я видел проект. Но в живую только вчера увидели. Спасибо за вопрос. Хочу поблагодарить болельщиков, которые 90 минут нас гнали вперед. Все время мы ощущали их поддержку. После прошлой игры я сказал, что игра длится 90 минут и поддержка болельщиков важна до конца. После игры уже можно и покритиковать, и покричать. Во время игры болельщик должен быть вместе с командой. Команда отреагировала соответствующим образом и сравняла счет. Если бы такого не было, думаю, было бы сложно переломить ситуацию. Стадион фантастический. С удовольствием еще раз приедем.
Rusfootball.info
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