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Станислав Черчесов: кроме стандартов моментов у Бельгии не было (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с Бельгией (3:3) в контрольном матче подвел итоги встречи, а также рассказал о состоянии Алана Дзагоева.



- Со схемой вы определились - 3-5-2. А с центральными защитниками?

- У нас сегодня было другое сочетание, в отличии от матча в Краснодаре. Поменяли игроков, стараемся давать шанс каждому, чтобы футболисты почувствовали практику. Жаль, что Джикию не удалось задействовать. Имена сейчас не назову. Через месяц все еще может поменяться. Все будет решать конкретное состояние в конкретный день. В первом тайме были проблемки. Нойштедтер с Васиным впервые вместе играли, взаимопонимание хромало. После перерыва они лучше понимали друг друга.

Пропускать на последних минутах первого тайма – неприятно. Все голы Бельгия забила со стандартных положений. У них было преимущество, но кроме стандартов моментов у него не было. Немного успокоил ребят, поправили тактические моменты. Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат, чего не было в Краснодаре.

- Что случилось с Дзагоевым?

- Алан почувствовал спазм. Мы стараемся никогда не рисковать. Решили не ждать, что будет дальше, не хотели усугубить повреждение. С этим же, кстати, связана и замена Канунникова, Бухаров должен был выйти на 10 минут позже. Когда Дзагоев был на поле, мы в основном оборонялись, и его лучшие качества - пас, умение обострить игру - оказались не востребованы. Хотя потом нам не хватало его для контроля мяча.

- Помним, как вы закладывали стадион "Фишт". Думали ли вы, что в Сочи получится такое прекрасное произведение?

- Я был тогда, когда только фундамент закладывали. Уже чуть-чуть с земли поднимался. Я видел проект. Но в живую только вчера увидели. Спасибо за вопрос. Хочу поблагодарить болельщиков, которые 90 минут нас гнали вперед. Все время мы ощущали их поддержку. После прошлой игры я сказал, что игра длится 90 минут и поддержка болельщиков важна до конца. После игры уже можно и покритиковать, и покричать. Во время игры болельщик должен быть вместе с командой. Команда отреагировала соответствующим образом и сравняла счет. Если бы такого не было, думаю, было бы сложно переломить ситуацию. Стадион фантастический. С удовольствием еще раз приедем.

Rusfootball.info
Теги: Черчесов Сборная Бельгии Сборная России Rвидео
Вчера, 22:36
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24
(0)
№24 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 00:16) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Черчесова несёт и его словесный понос остановит лишь отставка. И то - не факт.
Регистрация: 6.12.2014
№23 Написал: Dragon (Сегодня, 00:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: 4aMtu16pM
Ну так, икону с Акинфеева и так и сяк рисовали все эти годы, (благо и фамилия подходяще благозвучная).
Похоже, дотянут его до Кубка Конфы и спишут в утиль, если опять лажанёт по-полной..

то что ложанёт тут будь спок,только нам болельщикам зачем оно,надеюсь Стас так и поступит,для домашнего чемпионата его ляпы неприемлемы
Регистрация: 28.02.2017
№22 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Бл... ть мне одному показалось что дубль Бельгии возил нас как хотел???
Регистрация: 2.02.2012
№21 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 23:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dragon
в ЛЧ антирекорды штампует,на ЧМ ляпы и откровенные ошибки,его уровень толь локальные матчи в РФПЛ

Ну так, икону с Акинфеева и так и сяк рисовали все эти годы, (благо и фамилия подходяще благозвучная).
Похоже, дотянут его до Кубка Конфы и спишут в утиль, если опять лажанёт по-полной..


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№20 Написал: sssh53 Москва (Вчера, 23:54) #
  • -4
  •  (4)

Бельгия наших откровенно возила 60 минут, потом встала. Вышли люди, которым и так обеспечено место в основе, чисто побегать малек и главное травму не получить. Поэтому не надо строить иллюзий. Мы их уже столько строили, а на самом деле не могли ничего. Бельгии не надо что-то доказывать, они и так в топ клубах все за бешеные деньги. Это африканцам надо было доказывать, что они крутые вот они и доказали. А у наших голову снесло: "эта ничья первый шаг к победе в КК".
Регистрация: 23.09.2008
№19 Написал: Dragon (Вчера, 23:46) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: ЦитRUS
В первом матче - привет Кутепову (первый - вообще индивидуально его), в этом - привет Комбарову (из рук Акинфеева выбивать мяч прям на соперника)

и чего ловить не нужно на последнем рубеже?давай тогда вообще без вратаря играть,если прошла подача в штрафную и гол,а Комбаров сегодня страховал и если бы он этого не сделал,гол был бы чистый,так как Акинфеев проспал с прыжком,не нужно валить всегда на других,вратарь последний рубеж и если не выручил там где мог это сделать,значит виноват,я понимаю когда в паутину залетает это да,тут и тракторам не вытащить,а тут Васин проигрывает борьбу,игрок бьет головой с 11 метров,это не смертельно когда вратарь есть в раме,а так проще муляж поставить и играть в 11 полевых как в хоккее,поэтому на международной арене у него везде антирекорды,это справедливо и его уровень,а то в цска защита виновата,в сборной тоже защита,привыкли это решето выгораживать,нет за ошибки нужно отвечать всем,Кутепов ошибся так его и не было сегодня,это справедливо
Регистрация: 28.02.2017
№18 Написал: karfagen Dresden (Вчера, 23:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
да-да,
все хорошо
говорящая голова


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№17 Написал: Dragon (Вчера, 23:41) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: 4aMtu16pM
В общем, весна покажет, но Акинфеев не впечатляет пока.

а когда и где он впечатлял?в ЛЧ антирекорды штампует,на ЧМ ляпы и откровенные ошибки,его уровень толь локальные матчи в РФПЛ
Регистрация: 28.02.2017
№16 Написал: ЦитRUS Самара (Вчера, 23:38) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Ничего хорошего не светит с этим упоротым физруком!
Dragon,
В первом матче - привет Кутепову (первый - вообще индивидуально его), в этом - привет Комбарову (из рук Акинфеева выбивать мяч прям на соперника) smirk
Регистрация: 30.05.2015
№15 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Dragon
В общем, весна покажет, но Акинфеев не впечатляет пока.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№14 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:35) #
  • 0
  •  (0)

Станислав Саламович, Вы же опытный тренер и были классным футболистом и знаете что по статистике со стандартов забивают больше 70 процентов голов, так что Бельгийцы забивали ...Всё по делу.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№13 Написал: Dragon (Вчера, 23:27) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: 4aMtu16pM
Цитата: Dragon
вратарю нужно выходить на подачи,объясни это Акинфееву, а лучше дай шанс другим,терпеть это нет больше сил

Кстати да. Тот же Беленов имеет лучшую вратарскую практику, в том числе и с пенальти.
Акинфеев же в 2-3 матчах за сезон сейванёт и дует дальше в фаворе сценической примой у СМИ.
На старом багаже былых полумифических заслуг.
Когда отменялись чистые голы в его ворота, прощались очевиднейшие нарушения, да и полевая защита у коней эти годы держалась на уровне.

верно,ну сам по суди за 2 игры 5 голов,я считаю это много,пусть даже где то и защитники чудили,вот взять сегодняшний матч,не одного спасения,два гола со стандарта,потому что не играл на выходах,а остался на линии ворот,если в первом случае страховал Комбаров ленточку,то во втором Васин проиграл борьбу и тут же гол,понадеялся на одноклубника и вот пожалуйста,помимо Беленова,есть Гильерме,тот же Медведев за Ростов в ЕК хорошее впечатление произвел,но он совсем молодой вроде?хотя до 2018 может окрепнуть
Регистрация: 28.02.2017
№12 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Вчера, 23:14) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
Да ... Великий тренер! Просто Бельгийцы (в ослабленном составе) во втором тайме бросили играть и спасли Черчесова!
Регистрация: 8.07.2014
№11 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 23:13) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dragon
вратарю нужно выходить на подачи,объясни это Акинфееву, а лучше дай шанс другим,терпеть это нет больше сил

Кстати да. Тот же Беленов имеет лучшую вратарскую практику, в том числе и с пенальти.
Акинфеев же в 2-3 матчах за сезон сейванёт и дует дальше в фаворе сценической примой у СМИ и функционеров.
На старом багаже былых полумифических заслуг.
Когда отменялись чистые голы в его ворота, прощались очевиднейшие нарушения,
да и полевая защита у коней эти годы держалась на уровне.

1-й уровень (по алфавиту): Беленов Лунёв
2-й уровень: Акинфеев Лодыгин Ребров
3-й уровень: остальные


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№10 Написал: Dragon (Вчера, 22:54) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Ювентус»
по сути да,но на угловых вратарю нужно выходить на подачи,объясни это Акинфееву,а лучше дай шанс другим,терпеть это нет больше сил
Регистрация: 28.02.2017
№9 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 22:53) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
во дебил.... слов других не подобрать


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: Космос Россия (Вчера, 22:53) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: sanyapytilin
Вам только со стандартов три навтыкали, играли бы Азар и Брюнье, еще с игры получили бы парочку.
Настырный шаурмист пытается сделать хорошую мину при плохой игре

Как может профессионал сказать, что пара центральных защитников стала лучше понимать друг друга после перерыва? Дилетант чёртов.

А это потому,что тренер мясной? Если так, то вспомни Слуцкого во главе сборной
Регистрация: 13.07.2015
№7 Написал: Prokurator Столица империи (Вчера, 22:52) #
  • -3
  •  (7)

Понятно, он не смотрит матчи команды, которую тренирует. Пофигссеонал.


--------------------
Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№6 Написал: бородач счётная палата (Вчера, 22:51) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Если бы матч транслировался по радио,как в старые добрые времена,граждане РФ конечно бы поверили Черчесову и оценили его работу,но нынче то чего шнурки на уши вешать..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№5 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:47) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вам только со стандартов три навтыкали, играли бы Азар и Брюнье, еще с игры получили бы парочку.
Настырный шаурмист пытается сделать хорошую мину при плохой игре

Как может профессионал сказать, что пара центральных защитников стала лучше понимать друг друга после перерыва? Дилетант чёртов.
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: PanoV СПб (Вчера, 22:45) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
А у нас ни моментов, ни игры. Мяч целый тайм отобрать не могли, пока Бельгия не успокоилась.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: GS Москва (Вчера, 22:45) #
  • +1
  •  (3)

А как с 4 голом бельгийцев, который отменили?
Кстати, кто-нить понял, за что отменили?
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: Космос Россия (Вчера, 22:43) #
  • +2
  •  (4)

junga,
А у нас,что основной состав?
Регистрация: 13.07.2015
№1 Написал: junga Сочи (Вчера, 22:38) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ну да, у второго состава сборной Бельгии в тренировочном матче


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
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