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Анатолий Бышовец: разница в классе чувствовалась во всём
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против Бельгии (3:3).
- Как вам минувшая встреча?
Думаю, концовка матча сборной России удалась. Проблемы, которые были по ходу игры, если не говорить о старте встречи, после забитого мяча нашей команде пришлось очень сложно. Чувствовалась разница в классе как с точки зрения командном, так и с точки зрения индивидуального уровня футболистов. При счёте 1:3 было трудно предположить, что удастся перестроиться, инициативой владел соперник.
В таких условия очень сложно одновременно проверять в деле неопытных футболистов, при этом достигая положительного результата. Здесь целый ряд взаимоисключающих вещей. Игра в обороне... Сказывалось отсутствие сыгранности. Та же история и с атакой. Думаю, с уходом Алана Дзагоева из-за повреждения, понизились креативные возможности сборной.
Безусловно, нужно отдать должное соперникам, которые за счёт скоростных качество создавали сборной России проблемы полтора тайма. Но концовка осталась за отечественной сборной. На это повлияли и замены главного тренера, и ошибки соперника, и поддержка болельщиков, на которых кто-то обижается, но сегодня они зарядили своей энергией футболистов. Порыв игроков в концовке встречи оставляет чувство удовлетворенности и оптимизма. Хотя, конечно, работы ещё непочатый край. С учётом оставшегося времени до Кубка конфедерации, думаю, в последующих матчах команды мы уже будем наблюдать состав, близкий к основному.
Отмечу, что взаимодействия футболистов, когда игра по сопернику, подстраховка партнёра и взаимозаменяемость должны выполняться автоматически. Понятно, что для наигрывания всего этого нет ни времени, ни возможности. Проблемы были и с переходом из обороны в атаку, контроль мяча и инициатива была у соперника, у россиян же было много несогласованных действий.
Но в концовке, когда команда начала не сколько выполнять установку, сколько играть, сборной удалось вырвать ничейный результат. Безусловно, и соперник преждевременно посчитал, что результат уже сделан, но нельзя не отметить активность подопечных Черчесова, порыв исправить ситуацию, желание не уступить... Это было решающим фактором, как мне кажется.
- Огромное количество болельщиков в интернете пишут слово "договорняк", описывая концовку встречи...
Уверен, что это не так. Бельгийцы уверовали в победу, отдали инициативу, а в таких условиях вернуть контроль над игрой очень сложно, практически невозможно. Это и стало следствием ошибок гостей. Конечно, разница в классе чувствовалась во всём, и сборная Бельгии играла без ведущих футболистов. Но для нас очень важно то, что несмотря на счёт 1:3 фактор желания отыграться и эмоциональный всплеск включились, что нивелировало имевшиеся по ходу встречи проблемы. Мы можем утверждать, что рост уровня сборной и адаптация игроков - всё это постепенно происходит. Но нужно понимать, что на фоне сборной Бельгии этого очень мало.
- Как вам минувшая встреча?
Думаю, концовка матча сборной России удалась. Проблемы, которые были по ходу игры, если не говорить о старте встречи, после забитого мяча нашей команде пришлось очень сложно. Чувствовалась разница в классе как с точки зрения командном, так и с точки зрения индивидуального уровня футболистов. При счёте 1:3 было трудно предположить, что удастся перестроиться, инициативой владел соперник.
В таких условия очень сложно одновременно проверять в деле неопытных футболистов, при этом достигая положительного результата. Здесь целый ряд взаимоисключающих вещей. Игра в обороне... Сказывалось отсутствие сыгранности. Та же история и с атакой. Думаю, с уходом Алана Дзагоева из-за повреждения, понизились креативные возможности сборной.
Безусловно, нужно отдать должное соперникам, которые за счёт скоростных качество создавали сборной России проблемы полтора тайма. Но концовка осталась за отечественной сборной. На это повлияли и замены главного тренера, и ошибки соперника, и поддержка болельщиков, на которых кто-то обижается, но сегодня они зарядили своей энергией футболистов. Порыв игроков в концовке встречи оставляет чувство удовлетворенности и оптимизма. Хотя, конечно, работы ещё непочатый край. С учётом оставшегося времени до Кубка конфедерации, думаю, в последующих матчах команды мы уже будем наблюдать состав, близкий к основному.
Отмечу, что взаимодействия футболистов, когда игра по сопернику, подстраховка партнёра и взаимозаменяемость должны выполняться автоматически. Понятно, что для наигрывания всего этого нет ни времени, ни возможности. Проблемы были и с переходом из обороны в атаку, контроль мяча и инициатива была у соперника, у россиян же было много несогласованных действий.
Но в концовке, когда команда начала не сколько выполнять установку, сколько играть, сборной удалось вырвать ничейный результат. Безусловно, и соперник преждевременно посчитал, что результат уже сделан, но нельзя не отметить активность подопечных Черчесова, порыв исправить ситуацию, желание не уступить... Это было решающим фактором, как мне кажется.
- Огромное количество болельщиков в интернете пишут слово "договорняк", описывая концовку встречи...
Уверен, что это не так. Бельгийцы уверовали в победу, отдали инициативу, а в таких условиях вернуть контроль над игрой очень сложно, практически невозможно. Это и стало следствием ошибок гостей. Конечно, разница в классе чувствовалась во всём, и сборная Бельгии играла без ведущих футболистов. Но для нас очень важно то, что несмотря на счёт 1:3 фактор желания отыграться и эмоциональный всплеск включились, что нивелировало имевшиеся по ходу встречи проблемы. Мы можем утверждать, что рост уровня сборной и адаптация игроков - всё это постепенно происходит. Но нужно понимать, что на фоне сборной Бельгии этого очень мало.
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