Роман Нойштедтер: сегодня мы показали, что можем играть хорошо (видео)

Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал товарищеский матч против национальной команды Бельгии.– Хорошим. Мы сыграли 3:3 с большой командой. Видно, что они очень хорошо играют, что они сыграны. Мы во втором тайме лучше играли, поджали их чуть-чуть, а когда забили второй, то уже понимали, что сейчас "все или ничего". Конечно, хотели забить третий мяч. Хорошо, что забили.– Надо сказать, что после Евро-16 у нас собралась новая команда с новыми игроками и новым тренером. Каждый играет в разных клубах со своими требованиями, в сборной они другие. Но мы приезжаем сюда и знаем, что каждый из нас лично умеет. Мы сегодня показали, что можем играть хорошо. Нам надо дальше работать над этим всей командой, чтобы быть в хорошем состоянии на Кубке Конфедерации.– Мы получили два гола со стандартов. Я не знаю, задел ли я соперника в том эпизоде с пенальти – я не помню. Видно, что шансов с игры у них особо много не было. Думаю, что у них есть хорошие игроки, которые могут подавать мячи и забивать голы. Мы собрались и заслужили 3:3 игрой во втором тайме.– Конечно, он говорил с нами. Мы сыграли во втором тайме иначе. Например, к Бентеке переместился Васин, и подстраховывал Кудряшов.– Видно, что много опыта у этого игрока, что знает, куда бежать, знает, куда мяч пойдет. Жаль, что его удар в пустые ворота не закрутился. Миранчук тоже вышел в середину поля, наши фланги нам помогали. Если мы в середине можем подержать мяч, потом крайние игроки могут забегать и помогать в атаке. Иначе каждый играет сам на себя и в итоге всем тяжело. Надо работать над этим, тренировать эту систему.– Ну, мы тренируемся, каждый раз играем вместе. Есть нюансы, но не думаю, что перестраиваться тяжело. В три защитника иногда и легче играть, потому что при защите и при атаке всегда втроем стоишь, знаешь, что они рядом. Другие игроки могут бежать вперед.– Ну, мы собираемся, работаем один раз в два месяца. Надо в следующий раз, когда будем собираться, стараться сразу играть, как сегодня во втором тайме. Пацаны работают, игроки развиваются, многие российские команды хорошо играют в еврокубках. Это видно, это поможет каждому игроку и команде.– Тренер будет решать. Я же рад, что снова играю, что тренер вызвал сюда. Хочу быть летом на Кубке Конфедерации, хочу помочь команде. Буду очень много тренироваться ради этого.www.rusfootball.info