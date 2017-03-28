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Роман Нойштедтер: сегодня мы показали, что можем играть хорошо (видео)

Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал товарищеский матч против национальной команды Бельгии.



– Для сборной этот результат можно считать хорошим или плохим?
– Хорошим. Мы сыграли 3:3 с большой командой. Видно, что они очень хорошо играют, что они сыграны. Мы во втором тайме лучше играли, поджали их чуть-чуть, а когда забили второй, то уже понимали, что сейчас "все или ничего". Конечно, хотели забить третий мяч. Хорошо, что забили.

– Что изменилось за несколько дней после игры с Кот-Д'Ивуаром?
– Надо сказать, что после Евро-16 у нас собралась новая команда с новыми игроками и новым тренером. Каждый играет в разных клубах со своими требованиями, в сборной они другие. Но мы приезжаем сюда и знаем, что каждый из нас лично умеет. Мы сегодня показали, что можем играть хорошо. Нам надо дальше работать над этим всей командой, чтобы быть в хорошем состоянии на Кубке Конфедерации.

– Роман, что происходило с командой, когда в конце первого тайма вы пропустили два мяча?
– Мы получили два гола со стандартов. Я не знаю, задел ли я соперника в том эпизоде с пенальти – я не помню. Видно, что шансов с игры у них особо много не было. Думаю, что у них есть хорошие игроки, которые могут подавать мячи и забивать голы. Мы собрались и заслужили 3:3 игрой во втором тайме.

– Тренер объяснял, что необходимо делать после перерыва?
– Конечно, он говорил с нами. Мы сыграли во втором тайме иначе. Например, к Бентеке переместился Васин, и подстраховывал Кудряшов.

– Бухаров. Выход этого игрока изменил игру?
– Видно, что много опыта у этого игрока, что знает, куда бежать, знает, куда мяч пойдет. Жаль, что его удар в пустые ворота не закрутился. Миранчук тоже вышел в середину поля, наши фланги нам помогали. Если мы в середине можем подержать мяч, потом крайние игроки могут забегать и помогать в атаке. Иначе каждый играет сам на себя и в итоге всем тяжело. Надо работать над этим, тренировать эту систему.

– В три защитника мало кто играет в клубах. Тяжело перестроиться?
– Ну, мы тренируемся, каждый раз играем вместе. Есть нюансы, но не думаю, что перестраиваться тяжело. В три защитника иногда и легче играть, потому что при защите и при атаке всегда втроем стоишь, знаешь, что они рядом. Другие игроки могут бежать вперед.

– Но по игре с ивуарийцами так не скажешь?
– Ну, мы собираемся, работаем один раз в два месяца. Надо в следующий раз, когда будем собираться, стараться сразу играть, как сегодня во втором тайме. Пацаны работают, игроки развиваются, многие российские команды хорошо играют в еврокубках. Это видно, это поможет каждому игроку и команде.

– Чувствуете, что сделали заявку на постоянную игру в основе после сегодняшней игры?
– Тренер будет решать. Я же рад, что снова играю, что тренер вызвал сюда. Хочу быть летом на Кубке Конфедерации, хочу помочь команде. Буду очень много тренироваться ради этого.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Нойштедтер Сборная России Сборная Бельгии Rвидео
Вчера, 22:53
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5
(0)
№5 Написал: styh Советский Союз (Вчера, 23:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Слабый защитник, зачем Черчесов его пригласил... .Непонятно.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:13) #
  • +2
  •  (2)

Как можно вызывать в сборную этого чела, он то за Украину хотел играть по тому что в Германии не какой , а мы его рассматриваем....вспомните песню великого Высоцкого ...у нас такой любой в Туркмении... В Российских клубах в ПФЛ ...на него никто и не смотрит, по игре и по менталитету .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Вчера, 23:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
особенно ты !!!
Регистрация: 12.03.2012
№2 Написал: критик (Вчера, 22:59) #
  • 0
  •  (2)

нойштедер-очень плохо сыграли со 2 составом Бельгии !
Регистрация: 7.03.2017
№1 Написал: Antip7 (Вчера, 22:56) #
  • 0
  •  (2)
online

МЫ???
Регистрация: 29.08.2016
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