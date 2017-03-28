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Классон оформил дубль и помог Швеции обыграть Португалию

Сборные Португалии уступила Швеции в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Португалия - Швеция 2:3

Голы: Роналду, 18, Гранквист, 34 (авт.), Классон, 57, 76, Канселу, 90+3 (авт.)

Португалия: Марафона - Алвеш, Элизеу, (Семеду, 46), Жоау Канселу, Нету - Саншеш, Данилу Перейра, (Карвалью, 46), Бернарду Силва, (Эдер, 46), Моутинью, (Пицци, 46), Желсон Мартинш, (Гомеш, 79), - Роналду, (Куарежма, 58).

Швеция: Юнссон - Гранквист, (Янссон, 46), Хеландер, (Хильемарк, 90), Крафт - Классон, Хульт, Юханссон, Ларссон, Ларссон, (Дурмаз, 67), - Нюман, (Берг, 87), Телин

Ирландия - Исландия 1:0

Голы: Магнуссон, 21

Ирландия: Вествуд, Кристи, Пирс, Иган (Бойл, 64), Брэйди, Макклин (Лонг, 72), Макгиди (О'Доуда, 73), Хурихейн (Хорган, 63), Хейз (О'Кейн, 63), Хендрик (Глисон, 63), Дойл

Исландия: Кристинссон, Сигурдссон (Эйолфссон, 53), Магнуссон, Ингасон, Севарссон (Йонссон, 85), Сигурдарсон (Омарссон, 65), Скуласон (Смарасон, 79), Гисласон (Скуласон, 89), Гуннарссон, Финнбогасон (Карлссон, 72), Бодварссон

Предупреждения: Иган, 20, Ингасон, 66

Австрия - Финляндия 1:2

Голы:[b][/b] Арнаутович, 62, Йенсен, 76

Австрия: Линднер, Зуттнер (Ляйнер, 46), Хинтереггер, Прёдль, Драгович, Алаба (Гриллич, 46), Лацаро, Юнузович (Ильзанкер, 81), Шёпф (Грегорич, 72), Забитцер (Арнаутович, 46), Харник (Янко, 46)

Финляндия: Градецки, Райтала, Уронен (Вяйсянен, 46), Тойвио, Мойсандер, Араюури (Аркивуо, 46), Саксела (Йенсен, 58), Лам, Яхуби (Маттила, 65), Хетемай, Пукки (Похьянпало, 58)

Предупреждения: Тойвио, 66
Теги: Сборная Швеции Сборная Португалии
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