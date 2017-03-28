Классон оформил дубль и помог Швеции обыграть Португалию

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
00:00
На двух выскочивших на поле болельщиков составлены протоколы по 20.31 КОАП РФ. Третий - несовершеннолетний (1)
На двух выскочивших на поле болельщиков составлены протоколы по 20.31 КОАП РФ. Третий - несовершеннолетний (1)
Вчера 23:44
Нидерланды уступили Италии, Промес отыграл 89 минут (3)
Нидерланды уступили Италии, Промес отыграл 89 минут (3)
Вчера 23:09
Роберто Мартинес: "Фишт" - лучший стадион, на котором я был за последние 7 лет, а Миранчук - большой талант (видео) (2)
Роберто Мартинес: "Фишт" - лучший стадион, на котором я был за последние 7 лет, а Миранчук - большой талант (видео) (2)
Вчера 23:09
Юрий Семин: "герой" – громкое слово для Миранчука (1)
Юрий Семин: "герой" – громкое слово для Миранчука (1)
Вчера 23:04
Владислав Радимов: после матча с Бельгией некоторых исключат из сборной раз и навсегда (6)
Владислав Радимов: после матча с Бельгией некоторых исключат из сборной раз и навсегда (6)
Вчера 22:49
Анатолий Бышовец: разница в классе чувствовалась во всём (2)
Анатолий Бышовец: разница в классе чувствовалась во всём (2)
Вчера 22:26
Андрей Червиченко: болельщики пишут о договорняке? На эту мысль их навёл выход Миньоле (7)
Андрей Червиченко: болельщики пишут о договорняке? На эту мысль их навёл выход Миньоле (7)
Вчера 22:22
Александр Ерохин: нельзя быть довольными ничьей, но хорошо, что вернулись в игру (видео)
Александр Ерохин: нельзя быть довольными ничьей, но хорошо, что вернулись в игру (видео)
Вчера 22:21
Михаэль Фукс: страна, где не соблюдаются гражданские права, не должна проводить крупные турниры (15)
Михаэль Фукс: страна, где не соблюдаются гражданские права, не должна проводить крупные турниры (15)
Вчера 22:11
Бастиан Швайнштайгер прибыл в США
Бастиан Швайнштайгер прибыл в США
Вчера 22:01
Виталий Мутко: cейчас мы просто на таком уровне находимся, нужно трезво на себя смотреть (видео) (2)
Виталий Мутко: cейчас мы просто на таком уровне находимся, нужно трезво на себя смотреть (видео) (2)
Вчера 21:40
Александр Бухаров забил первый гол за сборную России спустя более 7 лет после дебюта (4)
Александр Бухаров забил первый гол за сборную России спустя более 7 лет после дебюта (4)
Вчера 21:20
Кубанский казачий хор стал послом ЧМ-2018 (3)
Кубанский казачий хор стал послом ЧМ-2018 (3)
Вчера 21:00
Чудо последних минут (7)
Чудо последних минут (7)
Вчера 20:58
Жигулев и Жемалетдинов принесли России победу над Норвегией (5)
Жигулев и Жемалетдинов принесли России победу над Норвегией (5)
Вчера 20:50
Сборная России в Сочи вырвала ничью в матче с Бельгией (151)
Сборная России в Сочи вырвала ничью в матче с Бельгией (151)
Вчера 20:12
Вирджил ван Дейк попал в сферу интересов "Челси"
Вирджил ван Дейк попал в сферу интересов "Челси"
Вчера 19:43
Луис Адриано сегодня занимался индивидуально
Луис Адриано сегодня занимался индивидуально
Вчера 19:22
Тимофей Калачев - лучший игрок "Ростова" в феврале-марте (1)
Тимофей Калачев - лучший игрок "Ростова" в феврале-марте (1)
Вчера 18:53
Виталий Мутко: рад, что стадион в Сочи открывается матчем с одним из лидеров мирового футбола (1)
Виталий Мутко: рад, что стадион в Сочи открывается матчем с одним из лидеров мирового футбола (1)
Вчера 18:43
На стадионе "Фишт" открыли памятную табличку к ЧМ-2018 (1)
На стадионе "Фишт" открыли памятную табличку к ЧМ-2018 (1)
Вчера 18:12
Алан Дзагоев сыграет с Бельгией с первых минут (9)
Алан Дзагоев сыграет с Бельгией с первых минут (9)
Классон оформил дубль и помог Швеции обыграть Португалию
Сборные Португалии уступила Швеции в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Португалия - Швеция 2:3
Голы: Роналду, 18, Гранквист, 34 (авт.), Классон, 57, 76, Канселу, 90+3 (авт.)
Португалия: Марафона - Алвеш, Элизеу, (Семеду, 46), Жоау Канселу, Нету - Саншеш, Данилу Перейра, (Карвалью, 46), Бернарду Силва, (Эдер, 46), Моутинью, (Пицци, 46), Желсон Мартинш, (Гомеш, 79), - Роналду, (Куарежма, 58).
Швеция: Юнссон - Гранквист, (Янссон, 46), Хеландер, (Хильемарк, 90), Крафт - Классон, Хульт, Юханссон, Ларссон, Ларссон, (Дурмаз, 67), - Нюман, (Берг, 87), Телин
Ирландия - Исландия 1:0
Голы: Магнуссон, 21
Ирландия: Вествуд, Кристи, Пирс, Иган (Бойл, 64), Брэйди, Макклин (Лонг, 72), Макгиди (О'Доуда, 73), Хурихейн (Хорган, 63), Хейз (О'Кейн, 63), Хендрик (Глисон, 63), Дойл
Исландия: Кристинссон, Сигурдссон (Эйолфссон, 53), Магнуссон, Ингасон, Севарссон (Йонссон, 85), Сигурдарсон (Омарссон, 65), Скуласон (Смарасон, 79), Гисласон (Скуласон, 89), Гуннарссон, Финнбогасон (Карлссон, 72), Бодварссон
Предупреждения: Иган, 20, Ингасон, 66
Австрия - Финляндия 1:2
Голы:[b][/b] Арнаутович, 62, Йенсен, 76
Австрия: Линднер, Зуттнер (Ляйнер, 46), Хинтереггер, Прёдль, Драгович, Алаба (Гриллич, 46), Лацаро, Юнузович (Ильзанкер, 81), Шёпф (Грегорич, 72), Забитцер (Арнаутович, 46), Харник (Янко, 46)
Финляндия: Градецки, Райтала, Уронен (Вяйсянен, 46), Тойвио, Мойсандер, Араюури (Аркивуо, 46), Саксела (Йенсен, 58), Лам, Яхуби (Маттила, 65), Хетемай, Пукки (Похьянпало, 58)
Предупреждения: Тойвио, 66
Товарищеский матч
Португалия - Швеция 2:3
Голы: Роналду, 18, Гранквист, 34 (авт.), Классон, 57, 76, Канселу, 90+3 (авт.)
Португалия: Марафона - Алвеш, Элизеу, (Семеду, 46), Жоау Канселу, Нету - Саншеш, Данилу Перейра, (Карвалью, 46), Бернарду Силва, (Эдер, 46), Моутинью, (Пицци, 46), Желсон Мартинш, (Гомеш, 79), - Роналду, (Куарежма, 58).
Швеция: Юнссон - Гранквист, (Янссон, 46), Хеландер, (Хильемарк, 90), Крафт - Классон, Хульт, Юханссон, Ларссон, Ларссон, (Дурмаз, 67), - Нюман, (Берг, 87), Телин
Ирландия - Исландия 1:0
Голы: Магнуссон, 21
Ирландия: Вествуд, Кристи, Пирс, Иган (Бойл, 64), Брэйди, Макклин (Лонг, 72), Макгиди (О'Доуда, 73), Хурихейн (Хорган, 63), Хейз (О'Кейн, 63), Хендрик (Глисон, 63), Дойл
Исландия: Кристинссон, Сигурдссон (Эйолфссон, 53), Магнуссон, Ингасон, Севарссон (Йонссон, 85), Сигурдарсон (Омарссон, 65), Скуласон (Смарасон, 79), Гисласон (Скуласон, 89), Гуннарссон, Финнбогасон (Карлссон, 72), Бодварссон
Предупреждения: Иган, 20, Ингасон, 66
Австрия - Финляндия 1:2
Голы:[b][/b] Арнаутович, 62, Йенсен, 76
Австрия: Линднер, Зуттнер (Ляйнер, 46), Хинтереггер, Прёдль, Драгович, Алаба (Гриллич, 46), Лацаро, Юнузович (Ильзанкер, 81), Шёпф (Грегорич, 72), Забитцер (Арнаутович, 46), Харник (Янко, 46)
Финляндия: Градецки, Райтала, Уронен (Вяйсянен, 46), Тойвио, Мойсандер, Араюури (Аркивуо, 46), Саксела (Йенсен, 58), Лам, Яхуби (Маттила, 65), Хетемай, Пукки (Похьянпало, 58)
Предупреждения: Тойвио, 66
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.