Сборная Испании в товарищеском матче обыграла Францию

Сборная Испании в товарищеском матче обыграла Францию - 2:0.



Нападающий хозяев Антуан Гризманн забил гол в ворота Испании на 48-й минуте товарищеской встречи, но он был отменен. Для принятия решения была использована "технологическая" помощь.



Товарищеский матч



Франция - Испания 0:2



Голы: Сильва, 78 (пен.), Делофеу, 83



Франция: Льорис, Курзава, Юмтити, Косельни, Жалле, Рабио, (Бакайоко, 46), Канте, Толиссо, (Лемар, 85), Гамейро, (Дембеле, 85), Гризманн, Мбаппе, (Жиру, 77).



Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, (Начо, 90), Бускетс, Коке, (Эррера, 80), Иско, (Сильва, 58), Иньеста, (Алькантара, 58), Педро, (Делофеу, 67), Мората, (Аспас, 89).



Предупреждения: Рабио, 26, Жалле, 63