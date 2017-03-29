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На двух выскочивших на поле болельщиков составлены протоколы по 20.31 КОАП РФ. Третий - несовершеннолетний (1)
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На двух выскочивших на поле болельщиков составлены протоколы по 20.31 КОАП РФ. Третий - несовершеннолетний
Надёжный источник на условиях анонимности сообщил что на двух болельщиков, выскочивших на поле по завершению товарищеского матча сборных России и Бельгии составлены протоколы по 20.31 КОАП РФ (Кодекс об административных правонарушениях). "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"
Данное нарушение предусматривает следующие возможные наказания: наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.
Завтра судьбу данных болельщиков будет решать судья.
Третий, выскочивший на поле по окончанию встречи на поле болельщик не подвергался составлению протокола, поскольку является несовершеннолетним, и не подлежит ответственности дополнил источник.
Данное нарушение предусматривает следующие возможные наказания: наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.
Завтра судьбу данных болельщиков будет решать судья.
Третий, выскочивший на поле по окончанию встречи на поле болельщик не подвергался составлению протокола, поскольку является несовершеннолетним, и не подлежит ответственности дополнил источник.
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