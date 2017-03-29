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Аксель Витсель: счастлив вновь быть в России, это мой второй дом

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал, что недоволен ничьей в матче со сборной России (3:3).

"Мы разочарованы результатом, потому что, когда ведешь 3:1, необходимо удерживать преимущество.

Мы не были достаточно сконцентрированы и собраны в концовке матча. Такого допускать нельзя. На последних минутах нам было непросто, соперник много прессинговал.

Я счастлив вновь быть в России. Это мой первый визит сюда, в мой второй дом, со времени отъезда в Китай", – цитирует Витселя "Р-Спорт".
Теги: Витсель Сборная Бельгии
Сегодня, 00:37
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1
(1)
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 00:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Бельгия, Россия, Китай, Папуа-Новая Гвинея.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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