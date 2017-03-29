Сборная Колумбии одержала победу над Эквадором

Сборная Колумбии на выезде обыграла команду Эквадора в матче южноамериканского отбора на ЧМ-2018.



Эта победа позволила колумбийцам обойти Аргентину и подняться на второе место в турнирной таблице.



ЧМ-2018. Южная Америка. 14-й тур



Эквадор - Колумбия - 2:0



Голы: Родригес, 20 - 1:0; Куардадо, 34