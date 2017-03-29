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Сборная Колумбии одержала победу над Эквадором

Сборная Колумбии на выезде обыграла команду Эквадора в матче южноамериканского отбора на ЧМ-2018.

Эта победа позволила колумбийцам обойти Аргентину и подняться на второе место в турнирной таблице.

ЧМ-2018. Южная Америка. 14-й тур

Эквадор - Колумбия - 2:0

Голы: Родригес, 20 - 1:0; Куардадо, 34
Теги: Сборная Колумбии Сборная Эквадора
Сегодня, 02:21
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