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Евгений Ловчев: Нойштедтер не удивил, у нас все защитники медленоватые

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев дал свою оценку игре обороны сборной России в матче против Бельгии (3:3).

"Нойштедтер не удивил. У нас все защитники медленоватые. Значит - нужно брать пониманием игры. В эпизоде с пенальти, когда Бентеке развернул Нойштедтера, защитник неправильно располагался.

Это ведь простая вещь: зачем утыкаться в корпус нападающему, зная, что он может резко уйти от опеки? Ты его прессуй, но при приеме мяча резко отступи на один шаг, тогда, развернувшись, он упрется в тебя.

Нужно чувствовать, когда сыграть плотнее, а когда чуть отпустить, предполагая, что форвард может резко развернуться", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Сборная России
Сегодня, 02:27
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