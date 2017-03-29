Сборная Бразилии разгромила Парагвай и вышла на ЧМ-2018

Сборная Бразилии с крупным счетом обыграла команду Парагвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Отметим, что Бразилия первой квалифицировалась на чемпионат мира в России.



ЧМ-2018. Южная Америка



Бразилия - Парагвай - 3:0



Голы: Филиппе Коутинью, 34 (1:0). Неймар, 64 (2:0). Марселу, 85 (3:0).



Нереализованный пенальти: Неймар, 53 (вратарь)



Бразилия: Алиссон, Миранда, Марселу, Фагнер, Маркиньюс (Тиагу Силва, 46), Ренату Аугусту, Филиппе Коутинью (Виллиан, 87), Паулинью, Каземиру, Неймар, Роберту Фирмину (Диегу Соуза, 88).



Парагвай: Сильва, Да Сильва, Верон, Алонсо, Вальдес, Риверос, Перес, Рохас, Гонсалес (Сантандер, 55), Альмирон (О.Ромеро, 46), Домингес (А.Ромеро, 77).



Предупреждения: Вальдес, 5. Домингес, 76. Рохас, 79.