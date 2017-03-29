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Дмитрий Кириченко: Марио Фернандес и Игорь Денисов нужны сборной, сто процентов

Бывший нападающий сборной России, тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко отметил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес и хавбек "Локомотива" Игорь Денисов пригодились бы сборной.

– Мариу Фернандес пригодится сборной?

– Конечно! При схеме с тремя центральными защитниками такой исполнитель точно нужен.

– А Денисов?

– Сто процентов! Его козыри известны – стабильность, самоотдача, опыт победных матчей. При нынешней расстановке роль опорного хавбека особенно возрастает. Тем, кто сейчас там выходит, навыка в разрушении, на мой взгляд, не хватает. Да и выбор кандидатов ограничен.

– Отголоски конфликта Денисова и Черчесова в "Динамо" могут закрыть футболисту дорогу в сборную?

– Я бы не хотел углубляться в эту тему. Последнее слово все равно за тренером.

СЭ
Теги: Кириченко Сборная России
Сегодня, 08:37
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№1 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
А Шаурмист против
Регистрация: 11.08.2015
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