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Андрей Канчельскис: тренер-вратарь не может возглавлять сборную, нужно звать Бердыева

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал игру с Бельгией (3:3) и выразил мнение, что национальной команде необходимо пригласить Курбана Бердыева.

– Бельгийцы и сами играют, и сопернику дают. Они сторонники открытого футбола. Недавний отборочный матч с Грецией, безусловно, сказался на их действиях сегодня – особенно в концовке.

Подустали, допускали такие ошибки… А наши ребята – молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч. Здесь их можно только похвалить. Ничья с Бельгией – хороший результат.

– Лучший в составе нашей сборной?

– Можно отметить Миранчука и Бухарова. Но нужно понимать, что последние 15 минут бельгийцы просто доигрывали этот матч, хотели, чтобы встреча быстрее закончилась. Вы сами видели их ляпы. По всей видимости, толком не восстановились после Греции. А наши свеженькие ребята вышли и сразу создали им проблемы.

– Основной вывод по этой ничьей?

– Работы еще очень-очень много, особенно в защите.

– Вы с оптимизмом смотрите в будущее?

– Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.

– Что именно?

– Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в "Ростове", в "Рубине". Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…

СЭ
Теги: Канчельскис Черчесов Сборная России
Сегодня, 08:50
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20
(5)
№20 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Глупость,А типа тренер защитников должен тренировать только защитников.А нападающий нападающих.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№19 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ТРЕНЕР-ВРАТАРЬ НЕ МОЖЕТ ВОЗГЛАВЛЯТЬ СБОРНУЮ

Навскидку:

1962 год - Айморе Морейра (Бразилия) - чемпионы мира.
2000 год - Дино Дзофф (Италия) - серебро ЧЕ.

Оба - вратари до тренерства.

Может, и ещё есть примеры (говорю о том, что видел).


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№18 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 10:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Дино Дзофф как тренер серебряных призеров Чемпионата Мира 2000 тихо стоит в сторонке

а в 2000 году был чемпионат мира?
Регистрация: 14.03.2010
№17 Написал: VovaRu Монтовидео (Сегодня, 10:03) #
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online

Цитата: критик
причём тут вратарь ?просто у черчесова нет достижений ак у тренера !

Он выйграл чемпионат Польши с "Легией" в прошлом году))


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«Veni, vidi, vici»
Регистрация: 29.03.2017
№16 Написал: joly Сочи (Сегодня, 09:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Такое впечатления что до Черчесова у нас сборной руководили тренеры вратари и поэтому нет результатов .Иногда бывшим хорошим игрокам надо думать , что говоришь . Может лучше сравнить с бельгийцами скорость игры, технику приема мяча и точность передач ?


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Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011
№15 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:57) #
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online

Курбан спасет русский мир!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№14 Написал: fd65 (Сегодня, 09:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дино Дзофф как тренер серебряных призеров Чемпионата Мира 2000 тихо стоит в сторонке ..........
Регистрация: 3.12.2016
№13 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 09:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Бердыев очевидный выбор

Цитата: Александр Иванов
Да не получится ничего у бердыева. Автобусный футбол разве что. Вот пиарят и пиарят одного и того же...

надо и начинать с автобусного футбола..
класс нашей сборной завышен нашими ожиданиями. Нужно поступательное движение..
Начинать нужно с малого
Регистрация: 5.08.2010
№12 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 09:52) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…

Они уже в любом случае будут плачевными. Начинать готовить команду за год до домашнего чемпионата мира, это верх идиотизма. Пусть уже Черчесов домучивает. Единственный способ не опозориться для нашей сборной, это благородно уступить своё место кому нибудь не прошедшему отбор.
Регистрация: 10.04.2011
№11 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 09:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Все усиленно топят за Бикеича, "пока Саламыч" когда будет?
Регистрация: 26.09.2010
№10 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 09:50) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Александр Иванов
Автобусный футбол разве что.

Ты когда последний раз футбол смотрел?
Регистрация: 10.04.2011
№9 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 09:42) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да не получится ничего у бердыева. Автобусный футбол разве что. Вот пиарят и пиарят одного и того же...
Регистрация: 8.11.2015
№8 Написал: Angelsh (Сегодня, 09:39) #
  • +4
  •  (6)

Судя по статистике Черчесова по руководству сборной от него надо давно уже избавляться.
Регистрация: 19.07.2016
№7 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 09:32) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Я тоже за! С Черчесовым будет позор. Ну мне так кажется. С этой сборной может хоть что то получиться только у Бердыева. Я сказал!))
Регистрация: 11.08.2015
№6 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 09:29) #
  • +5
  •  (9)
online

boicko.anat,
За последние 20 лет нет более неудачного проекта, чем зинка. Вложили миллиарды а выхлопа толком нет.
Регистрация: 12.03.2017
№5 Написал: boicko.anat краснодарский край (Сегодня, 09:19) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
за последние 20 лет в сборной более неудачного вратаря чем акинфеев не было. все почему-то надеятся что он когда-нибудь заиграет. а он продолжает косячить и подводить сборную.
Регистрация: 12.03.2014
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:17) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бердыеву это на хрен не надо, он уже это доказал и не раз.
Регистрация: 14.03.2010
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:16) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
мдя...а итальянец? Дино Дзоф?
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: критик (Сегодня, 09:15) #
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  •  (2)

причём тут вратарь ?просто у черчесова нет достижений ак у тренера !
Регистрация: 7.03.2017
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:01) #
  • 0
  •  (4)

Я за!
Регистрация: 28.05.2014
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