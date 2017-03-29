Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная США не смогла обыграть команду Панамы

Сборная США сыграла вничью с командой Панамы в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Американцы после четырех туров занимают четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат мира-2018. КОНКАКАФ

Панама - США - 1:1

Голы: Гомес, 43 – Демпси, 39.
Теги: Сборная США
Сегодня, 08:59
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Swift (Сегодня, 09:09) #
  • -1
  •  (1)

А вот твоя панама!(с)


--------------------
Отмыли сборную от голубого - и вот вам результат
Регистрация: 28.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.