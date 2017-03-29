Сборная США не смогла обыграть команду Панамы

Сборная США сыграла вничью с командой Панамы в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Американцы после четырех туров занимают четвертое место в турнирной таблице.



Чемпионат мира-2018. КОНКАКАФ



Панама - США - 1:1



Голы: Гомес, 43 – Демпси, 39.