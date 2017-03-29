Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Эрик Ламела может пропустить остаток сезона из-за операции

Полузащитник "Тоттенхэм" Эрик Ламела не сможет сыграть в текущем сезоне из-за предстоящей операции, передает The Independent.

Сообщается, что футболист еще 20 января прошел обследование, которое определило, что хирургическое вмешательство не требуется, однако Ламела по-прежнему не может полноценно тренироваться.

"Тоттенхэм" намерен отправить 25-летнего аргентинца на операцию, если не будет заметен прогресс в его восстановлении.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 09:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.