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Юри Тилеманс: я получил необыкновенный опыт на этом красивом стадионе

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс высказал мнение об игре со сборной России (3:3).

"Я очень доволен своей работой. Я стал более уверен в себе и чувствовал себя отлично. Конечно, жаль, что в конце встречи упустили победу.

Я получил необыкновенный опыт на этом красивом стадионе. Первые 10 минут после перерыва мы играли неплохо. Это был очень хороший вечер для меня", - сказал Тилеманс.

СЭ
Теги: Сборная Бельгии
Сегодня, 10:54
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 10:58) #
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Стадион конечно красивый! Да и "жаль" можно в карман положить....- прекрасный вечер!))
Регистрация: 28.12.2015
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