Юри Тилеманс: я получил необыкновенный опыт на этом красивом стадионе

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс высказал мнение об игре со сборной России (3:3)."Я очень доволен своей работой. Я стал более уверен в себе и чувствовал себя отлично. Конечно, жаль, что в конце встречи упустили победу.Я получил необыкновенный опыт на этом красивом стадионе. Первые 10 минут после перерыва мы играли неплохо. Это был очень хороший вечер для меня", - сказал Тилеманс.