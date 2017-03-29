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Алексей Сорокин: для первого матча на стадионе "Фишт" все прошло прекрасно

Матч открытия стадиона "Фишт" в Сочи, где сыграли сборные России и Бельгии, прошел прекрасно, игра не вызвала никаких больших сложностей, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Для первого матча все прошло прекрасно, каких-то больших сложностей матч не вызвал, все службы отработали. Конечно, есть над чем еще работать, но это уже наша внутренняя операционная кухня.

По первому впечатлению представителям ФИФА также все понравилось, но более глубоко можно будет проанализировать после совещания", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин Сборная России
Сегодня, 11:26
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