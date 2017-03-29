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"Анжи" продает билеты на матч с "Уралом" от 150 рублей

"Анжи" открыл продажу билетов на матч 21-го тура Чемпионата России "Анжи" - "Урал", передает официальный сайт клуба.

Приобрести билеты в кассах "Анжи Арены" можно ежедневно с 10:00 до 19:00. Отметим, что стоимость билетов начинается от 150 рублей.
Теги: Анжи
Сегодня, 11:45
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