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Брифинг оргкомитета "Россия - 2018" по итогам матча на стадионе "Фишт" (видео)

Оргкомитет "Россия - 2018" после матча сборных России и Бельгии подвели итоги мероприятий по открытию сочинского стадиона "Фишт".



Rusfootball.info
Теги: Rвидео
Сегодня, 11:49
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