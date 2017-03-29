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Кирилл Дементьев: творческий поиск Черчесова пока не приводит к осязаемым результатам

Телекомментатор Кирилл Дементьев высказался относительно товарищеского матча Россия - Бельгия (3:3).

"Первый матч в Сочи удался с точки зрения антуража, интриги и общих красот. Кубанский казачий хор исполнил гимны, на стадионе аншлаг, все это выглядело очень хорошо. Не подкачала и концовка. Вот то, что было в середине, удовольствия доставило куда меньше.

Творческий поиск главного тренера пока не приводит к осязаемым результатам, а качество игры в обороне удручает. Но запоминается последнее, так что будем искать позитив", - цитирует Дементьева "Советский спорт".
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Но запоминается последнее, так что будем искать позитив...Типа да , будем искать жемчужину в куче навоза...
Регистрация: 21.11.2016
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