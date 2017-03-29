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Виталий Мутко: призывы бойкотировать ЧМ-2018? Нам беспокоиться не о чем

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что России не стоит беспокоиться из-за призывов бойкотировать чемпионат мира 2018 года.

"Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА, это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем. Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего - мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.

Давайте двигаться вперёд. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать её, - это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путём", - цитирует Мутко "Интерфакс".
Теги: Мутко
Сегодня, 12:01
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№2 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 12:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
А когда ты переживал?
ОИ легко/тяжело атлеты пропустили и пох...
Люди с ограниченной возможностью, вообще все не поехали то же пох...
Все в допингах поросли, то же пох...
Сборной нету, одно гамно, то же пох...зато з/п получают, как Месси с Рональдо.
Сейчас ЧМ-18 про-ебем то же пох...
А тебя ко-зла еще выше продвинут!!


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:10) #
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Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего - мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.

Это очень хорошо. Но все же сразу возникает вопрос - а нельзя ли попробовать строить стадионы и аэропорты просто по необходимости? Не на показ и не на заказ?
Регистрация: 28.05.2014
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