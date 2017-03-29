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Ринат Билялетдинов: сейчас главное взахлеб не радоваться, не стоит себя обманывать
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов подвел итоги матча сборной России с командой Бельгии (3:3).
- Хорошо, что ничья. Исходя из логики матча, это лучший исход для России. Хотя, после первых пяти минут казалось, что мы-то сегодня уж точно выиграем. Эта встреча показала, что в игре присутствовал элемент удачи. Но и удача, надо признать, просто так не приходит. Правда, бельгийцы успокоились, контролировали ход игры, а во втором тайме в их действиях наблюдалось какое-то пренебрежение. Ну, мы и наказали за это.
Второй гол, конечно, вселил надежду на чудо. Но я все равно уверен: сыграй бельгийцы построже, счет так бы и остался 3:1 в их пользу.
- Проблема центральных защитников никуда не делась.
- В этом матче было ровно то же самое, что и в игре с Кот-д`Ивуаром. Сейчас главное взахлеб не радоваться, не стоит себя обманывать. Самые большие проблемы - несомненно в линии защиты. Казалось бы, играешь в пять защитников, но нет, все равно ошибки. А почему? Потому что оборона – важнейший элемент.
- Нам все залетело со стандартов. Совпадение?
- Бельгийцы могли и с игры забить. Можно говорить, что и мы что-то имели, но почти ничего не реализовали. Не случайно еще после матча с Кот-д`Ивуаром говорили, что в работе с мячом соперник был более искусным. Так произошло и сейчас.
- Складывалось ощущение, что наши ребята боятся обыгрывать.
- А чего опасаться? Если ты не умеешь обыгрывать, зачем идти в обводку? Мало ли что я хочу, если не умею. Конечно я не буду лезть туда. Нужно соизмерять свои силы. И если наши футболисты готовы обыгрывать, то соперников уровнем ниже.
Сборная России искала свои моменты в коллективных действиях. Но не надо забывать, что матч товарищеский. Если мы его проводили на максимуме своих возможностей, то соперник находился после тяжелейшей игры с серьезными кадровыми потерями.
- С выходом Миранчука мы стали выглядеть интереснее, появилась искра.
- Я бы сказал, что она появилась, когда вышел Витсель. У бельгийцев после его появления что-то сломалось в скорости работы с мячом и быстроте принятия решений. У него то и дело возникали микроскопические задержки и недоработки.
- Может, потому что уехал в Китай?
- Может быть. Но я не видел ни одного матча китайского чемпионата. Скорее Аксель просто не попал в игру. Надежность контроля мяча у него была невысокая. В итоге конструкция сломалась. При этом еще раз заострю внимание на том, что у бельгийцев отсутствовали несколько важнейших футболистов. У них выбор игроков гораздо богаче, чем у многих команд Европы, не то, что чем у нас.
Поэтому Глушаков и Миранчук чувствовали себя раскованно в более свободной игре. Но и их желание обострять бросилось в глаза. Не стоит прыгать от восторга и кричать, что мы нашли свою игру. Важно проанализировать плюсы и минусы, а потом отталкиваться от положительных выводов.
- Скажем, у вас есть вопросы к Черчесову?
- По товарищеским матчам у меня никогда нет вопросов тренерам.
- Так у нас других и нет.
- А вот это уже другое дело, мы первый раз в России с таким сталкиваемся. Но ничего. Поиск мотивации? Понимаю, что футболистам и тренерам сложно находиться под постоянным прессом СМИ, агентов, болельщиков, чиновников. Вроде бы нужно играть и делать все так, чтобы никто не обиделся, и чтобы всем все нравилось, но такого, как вы понимаете, просто не бывает.
Р-Спорт
- Хорошо, что ничья. Исходя из логики матча, это лучший исход для России. Хотя, после первых пяти минут казалось, что мы-то сегодня уж точно выиграем. Эта встреча показала, что в игре присутствовал элемент удачи. Но и удача, надо признать, просто так не приходит. Правда, бельгийцы успокоились, контролировали ход игры, а во втором тайме в их действиях наблюдалось какое-то пренебрежение. Ну, мы и наказали за это.
Второй гол, конечно, вселил надежду на чудо. Но я все равно уверен: сыграй бельгийцы построже, счет так бы и остался 3:1 в их пользу.
- Проблема центральных защитников никуда не делась.
- В этом матче было ровно то же самое, что и в игре с Кот-д`Ивуаром. Сейчас главное взахлеб не радоваться, не стоит себя обманывать. Самые большие проблемы - несомненно в линии защиты. Казалось бы, играешь в пять защитников, но нет, все равно ошибки. А почему? Потому что оборона – важнейший элемент.
- Нам все залетело со стандартов. Совпадение?
- Бельгийцы могли и с игры забить. Можно говорить, что и мы что-то имели, но почти ничего не реализовали. Не случайно еще после матча с Кот-д`Ивуаром говорили, что в работе с мячом соперник был более искусным. Так произошло и сейчас.
- Складывалось ощущение, что наши ребята боятся обыгрывать.
- А чего опасаться? Если ты не умеешь обыгрывать, зачем идти в обводку? Мало ли что я хочу, если не умею. Конечно я не буду лезть туда. Нужно соизмерять свои силы. И если наши футболисты готовы обыгрывать, то соперников уровнем ниже.
Сборная России искала свои моменты в коллективных действиях. Но не надо забывать, что матч товарищеский. Если мы его проводили на максимуме своих возможностей, то соперник находился после тяжелейшей игры с серьезными кадровыми потерями.
- С выходом Миранчука мы стали выглядеть интереснее, появилась искра.
- Я бы сказал, что она появилась, когда вышел Витсель. У бельгийцев после его появления что-то сломалось в скорости работы с мячом и быстроте принятия решений. У него то и дело возникали микроскопические задержки и недоработки.
- Может, потому что уехал в Китай?
- Может быть. Но я не видел ни одного матча китайского чемпионата. Скорее Аксель просто не попал в игру. Надежность контроля мяча у него была невысокая. В итоге конструкция сломалась. При этом еще раз заострю внимание на том, что у бельгийцев отсутствовали несколько важнейших футболистов. У них выбор игроков гораздо богаче, чем у многих команд Европы, не то, что чем у нас.
Поэтому Глушаков и Миранчук чувствовали себя раскованно в более свободной игре. Но и их желание обострять бросилось в глаза. Не стоит прыгать от восторга и кричать, что мы нашли свою игру. Важно проанализировать плюсы и минусы, а потом отталкиваться от положительных выводов.
- Скажем, у вас есть вопросы к Черчесову?
- По товарищеским матчам у меня никогда нет вопросов тренерам.
- Так у нас других и нет.
- А вот это уже другое дело, мы первый раз в России с таким сталкиваемся. Но ничего. Поиск мотивации? Понимаю, что футболистам и тренерам сложно находиться под постоянным прессом СМИ, агентов, болельщиков, чиновников. Вроде бы нужно играть и делать все так, чтобы никто не обиделся, и чтобы всем все нравилось, но такого, как вы понимаете, просто не бывает.
Р-Спорт
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