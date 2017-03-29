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Сборная России - сборная Бельгии: фотоотчет матча

В товарищеском матче в Сочи на стадионе "Фишт" сборная России принимала команду Бельгии. Встреча завершилась вничью - 3:3. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.





































Rusfootball.info
Теги: Сборная России Фото
Сегодня, 12:46
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