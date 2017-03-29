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Источник: Владимир Быстров может перейти в "Тосно"

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров может перейти в "Тосно", сообщает ФАН.

По словам источника, Владимир Быстров, у которого летом заканчивается контракт с краснодарским клубом, в настоящий момент рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

В частности, существует также вероятность перехода бывшего полузащитника "Зенита", "Спартака" и сборной России в один из казахстанских клубов. Сообщается также, что "Краснодар" вряд ли продлит контракт с 33-летним футболистом, который мало выходил на поле в текущем сезоне.
Теги: Быстров Краснодар Тосно
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 13:32) #
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В ,,Краснодаре,,запомнился только ловлей рыбы на базе.
Регистрация: 14.11.2015
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Да не вопрос..В Краснодаре, Быстров своё отыграл, спасибо..чем мог помог..
Регистрация: 21.11.2016
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