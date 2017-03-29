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Кристиан Бентеке: Россия - крепкая команда с индивидуально сильными игроками

Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке поделился впечатлениями после контрольной игры команд во вторник (3:3).

"Российская сборная добилась прогресса. Сегодня перед нами предстала крепкая команда с индивидуально сильными игроками, Думаю, ваша сборная ещё сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира, а с учётом таких замечательных болельщиков может зайти на турнире достаточно далеко", - цитирует Бентеке ТАСС

По мнению бельгийского форварда, результат игры в Сочи, прежде всего, является упущением его команды. "Результат справедлив, но вышел он таким из-за нас. В последние двадцать минут встречи мы стали играть слишком сложно и сами дали сопернику возможность отыграться", - сказал нападающий.
Теги: Бентеке Сборная Бельгии
Сегодня, 14:52
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 15:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Утешил...типа..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Sura73 Ульяновск (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Вывод: на домашнем ЧМ выпустить на поле наших замечательных болельщиков. Думаю хуже не будет
Регистрация: 29.10.2013
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