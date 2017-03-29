Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (4)
Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (4)
09:33
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Кристиан Бентеке: Россия - крепкая команда с индивидуально сильными игроками
Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке поделился впечатлениями после контрольной игры команд во вторник (3:3).
"Российская сборная добилась прогресса. Сегодня перед нами предстала крепкая команда с индивидуально сильными игроками, Думаю, ваша сборная ещё сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира, а с учётом таких замечательных болельщиков может зайти на турнире достаточно далеко", - цитирует Бентеке ТАСС
По мнению бельгийского форварда, результат игры в Сочи, прежде всего, является упущением его команды. "Результат справедлив, но вышел он таким из-за нас. В последние двадцать минут встречи мы стали играть слишком сложно и сами дали сопернику возможность отыграться", - сказал нападающий.
"Российская сборная добилась прогресса. Сегодня перед нами предстала крепкая команда с индивидуально сильными игроками, Думаю, ваша сборная ещё сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира, а с учётом таких замечательных болельщиков может зайти на турнире достаточно далеко", - цитирует Бентеке ТАСС
По мнению бельгийского форварда, результат игры в Сочи, прежде всего, является упущением его команды. "Результат справедлив, но вышел он таким из-за нас. В последние двадцать минут встречи мы стали играть слишком сложно и сами дали сопернику возможность отыграться", - сказал нападающий.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.