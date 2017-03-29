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Фанаты "Партизана": у нас негласное правило - братский русский народ не трогать

Фанаты "Партизана" заявили, что не имеют никакого отношения к нападению на фанатов "Спартака" в Белграде в день товарищеского матча между красно-белыми и "Црвеной Звездой".

"Для тех, кто не знает, после игры с "Црвеной Звездой" двоих фанатов "Спартака" порезали ножом. Оба с ранениями были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Версия: нападение фанатов "Партизана".

Нам лично и многим другим людям, болеющим за черно-белых, неприятно читать различные желтые СМИ, которые приписывают "Партизану" это зверское избиение и поножовщину. У нас есть негласное правило в движе: братский русский народ не трогать, даже если он болеет не за ЦСКА. Так как в первую очередь, мы братья по вере и по духу, и цвета этому не преграда.

А вот многие СМИ думают, что "Гробари" совершили это варварство. Знайте одно, мы помним и чтим то, что вы, великий русский народ, сделали для нас, и поверьте, ни один серб не ткнет ножом в брата из-за шарфа, какого бы он цвета ни был.

Знайте, что "Гробари" к этой теме не имеют никакого отношения. В настоящее время мы начали сбор средств как за уже проведенное лечение, так и на предстоящее для фанатов "Спартака", - говорится в заявлении болельщиков "Партизана".

Источник: "Фратрия"
Теги: Спартак Партизан
Сегодня, 15:22
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6
(10)
№6 Написал: Medv51 Россия (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль конечно парней , но сама суть проблемы в том , что ведя такой образ жизни , ты должен осознавать , что может такое произойти , и это к сожалению правда жизни .
Как воровать могут ведь и поймать , ну а тут могут и пырнуть (((


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Вперёд КБ !!!!
Регистрация: 24.02.2014
№5 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 15:42) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
думаю, что отморозков везде хватает и Сербия не исключение

Их и среди россиян полно. Вон сколько 26 марта с анальным отметились.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№4 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 15:40) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ростов»
В переводе с сербского слово «гробари» означает «могильщики» или «гробовщики».
Болельщики Спартака теперь это поняли - чик ножом и сразу в гроб.
Думаю что следственные органы с этим разберутся. Быстрее всего это провокация и не со стороны сербов.
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:34) #
  • +5
  •  (9)

Цитата: Алексей2010
Я предполагал, что так и будет, и думаю, что это правда.
А нападение - подства.

думаю, что отморозков везде хватает и Сербия не исключение


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 15:24) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я предполагал, что так и будет, и думаю, что это правда.
А нападение - подства.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:23) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
У нас тоже "сербов не трогать." Греки друзья.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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