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Фанаты "Партизана": у нас негласное правило - братский русский народ не трогать
Фанаты "Партизана" заявили, что не имеют никакого отношения к нападению на фанатов "Спартака" в Белграде в день товарищеского матча между красно-белыми и "Црвеной Звездой".
"Для тех, кто не знает, после игры с "Црвеной Звездой" двоих фанатов "Спартака" порезали ножом. Оба с ранениями были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Версия: нападение фанатов "Партизана".
Нам лично и многим другим людям, болеющим за черно-белых, неприятно читать различные желтые СМИ, которые приписывают "Партизану" это зверское избиение и поножовщину. У нас есть негласное правило в движе: братский русский народ не трогать, даже если он болеет не за ЦСКА. Так как в первую очередь, мы братья по вере и по духу, и цвета этому не преграда.
А вот многие СМИ думают, что "Гробари" совершили это варварство. Знайте одно, мы помним и чтим то, что вы, великий русский народ, сделали для нас, и поверьте, ни один серб не ткнет ножом в брата из-за шарфа, какого бы он цвета ни был.
Знайте, что "Гробари" к этой теме не имеют никакого отношения. В настоящее время мы начали сбор средств как за уже проведенное лечение, так и на предстоящее для фанатов "Спартака", - говорится в заявлении болельщиков "Партизана".
Источник: "Фратрия"
"Для тех, кто не знает, после игры с "Црвеной Звездой" двоих фанатов "Спартака" порезали ножом. Оба с ранениями были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Версия: нападение фанатов "Партизана".
Нам лично и многим другим людям, болеющим за черно-белых, неприятно читать различные желтые СМИ, которые приписывают "Партизану" это зверское избиение и поножовщину. У нас есть негласное правило в движе: братский русский народ не трогать, даже если он болеет не за ЦСКА. Так как в первую очередь, мы братья по вере и по духу, и цвета этому не преграда.
А вот многие СМИ думают, что "Гробари" совершили это варварство. Знайте одно, мы помним и чтим то, что вы, великий русский народ, сделали для нас, и поверьте, ни один серб не ткнет ножом в брата из-за шарфа, какого бы он цвета ни был.
Знайте, что "Гробари" к этой теме не имеют никакого отношения. В настоящее время мы начали сбор средств как за уже проведенное лечение, так и на предстоящее для фанатов "Спартака", - говорится в заявлении болельщиков "Партизана".
Источник: "Фратрия"
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