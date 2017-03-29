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Матч между "Ростовом" и "Краснодаром" состоится на "Олимпе 2"

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион "Олимп 2", к проведению игр чемпионата России.

Таким образом, матч "Ростов" - "Краснодар" точно состоится в Ростове-на-Дону, передает официальный сайт донского клуба.
Теги: Ростов
Сегодня, 15:48
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