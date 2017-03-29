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Европейские клубы отказались от идеи создания суперлиги
Европейские клубы отказались от идеи создания суперлиги, сообщил президент УЕФА Карл-Хайнц Румменигге после встречи с директором по соревнованиям Джорджо Маркетти.
"Мы полностью согласны с реформами Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2018 по 2021 год. Это хорошо для нас. Мы рады оставаться под эгидой УЕФА, так что никаких переговоров по суперлиге не будет. Лига чемпионов будет более привлекательной и сильной, чем когда-либо", - заявил Румменигге.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что, пока он является президентом, суперлига создана не будет.
Чемпионат
"Мы полностью согласны с реформами Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2018 по 2021 год. Это хорошо для нас. Мы рады оставаться под эгидой УЕФА, так что никаких переговоров по суперлиге не будет. Лига чемпионов будет более привлекательной и сильной, чем когда-либо", - заявил Румменигге.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что, пока он является президентом, суперлига создана не будет.
Чемпионат
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