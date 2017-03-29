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Европейские клубы отказались от идеи создания суперлиги

Европейские клубы отказались от идеи создания суперлиги, сообщил президент УЕФА Карл-Хайнц Румменигге после встречи с директором по соревнованиям Джорджо Маркетти.

"Мы полностью согласны с реформами Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2018 по 2021 год. Это хорошо для нас. Мы рады оставаться под эгидой УЕФА, так что никаких переговоров по суперлиге не будет. Лига чемпионов будет более привлекательной и сильной, чем когда-либо", - заявил Румменигге.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что, пока он является президентом, суперлига создана не будет.

Чемпионат
Сегодня, 15:52
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:57) #
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Чеферин только заявил, а Русфутбол уже сделал президентом Руменигге


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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