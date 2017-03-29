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Арда Туран выбыл на три недели из-за травмы

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран пропустит около трех недель из-за травмы приводящей мышцы, информирует официальный сайт команды.

Турок получил травму, находясь в расположении национальной сборной.
Теги: Туран Барселона
Сегодня, 16:15
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