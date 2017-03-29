Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (4)
Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (4)
09:33
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Мирон Маркевич: негативно отношусь к решению Тимощука, лучше бы работал на Украине
Бывший главный тренер "Днепра", ныне глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич высказал мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб "Зенита". Украинский футболист, ранее выступавший за петербургскую команду, недавно стал одним из помощников Мирчи Луческу.
"Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Да, он был неплохим футболистом. Мы немного работали вместе в сборной. Как я могу относиться к его решению принять предложение "Зенита"? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру на Украине", — цитирует Маркевича "Комсомольская правда — Украина".
"Я не очень хорошо знаю Тимощука как человека. Да, он был неплохим футболистом. Мы немного работали вместе в сборной. Как я могу относиться к его решению принять предложение "Зенита"? Негативно, конечно. Он может по-разному оправдывать этот поступок, но это ничего не изменит. Лучше бы он начал карьеру на Украине", — цитирует Маркевича "Комсомольская правда — Украина".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.