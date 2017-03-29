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Марьян Пахарь ушел в отставку с поста главного тренера сборной Латвии

Латвийский специалист Марьян Пахарь подал в отставку с поста национальной сборной. Такое решение тренер принял после поражения в товарищеском матче с Грузией (0:5).

"Выражаем благодарность Марьяну Пахарю за проделанную работу и приложенные усилия на тренерском мостике латвийской национальной команды. Желаем удачи в будущем", — говорится в заявлении на официальном сайте латвийской федерации.
Теги: Сборная Латвии
Сегодня, 17:29
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