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Оле-Гуннар Сульшер представил "идеального десятого номера"

Легендарный форвард "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер собрал идеального десятого номера, взяв среди прочих что-то у Пола Скоулза, Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, идеальный десятый номер, по мнению Оле-Гуннара Сульшера, должен обладать:

видением Диего Марадоны;
техникой Лионеля Месси;
ударом Криштиану Роналду;
правой ногой Пола Скоулза;
левой ногой Райана Гиггза.
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 17:41
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(3)
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
идеальный российский футболист должен обладать:
-паспортом гражданина РФ.
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
...это....?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:12) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
И кое-что от Джорджа Бэста (Франческо Тотти, Джона Тэрри)
Регистрация: 3.06.2014
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