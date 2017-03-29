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Оле-Гуннар Сульшер представил "идеального десятого номера"
Легендарный форвард "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер собрал идеального десятого номера, взяв среди прочих что-то у Пола Скоулза, Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, идеальный десятый номер, по мнению Оле-Гуннара Сульшера, должен обладать:
видением Диего Марадоны;
техникой Лионеля Месси;
ударом Криштиану Роналду;
правой ногой Пола Скоулза;
левой ногой Райана Гиггза.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, идеальный десятый номер, по мнению Оле-Гуннара Сульшера, должен обладать:
видением Диего Марадоны;
техникой Лионеля Месси;
ударом Криштиану Роналду;
правой ногой Пола Скоулза;
левой ногой Райана Гиггза.
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