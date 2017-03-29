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Генрих Мхитарян: мне лучше не рисковать здоровьем и не играть с "Мидлсбро"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал о том, почему он остался на скамейке запасных в матче с "Мидлсбро".

"У меня было легкое повреждение, и я не мог играть с "Боро", но всё равно остался на скамейке запасных. Слава богу, теперь всё хорошо, и я чувствую себя отлично. Травма была небольшая, но мы поговорили с тренером и вместе решили, что мне лучше не рисковать здоровьем и не играть с "Мидлсбро", - цитирует Мхитаряна зарубежные СМИ.
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:05
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