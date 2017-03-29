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Джермейн Дефо: пытаюсь стать веганом

Джермейн Дефо, в 34 года вернувшийся в сборную Англии, рассказал, что пытается перестать есть мясо.

"Пытаюсь стать веганом. А это трудно. Когда я прихожу в гости к маме, на столе все виды мяса, которые только можно себе представить. Моя подруга посоветовала мне отказаться от мяса. Говорит: "Ты должен попробовать". Всегда здорово, когда рядом с тобой есть человек, который помогает тебе, заботится, хочет, чтобы у тебя все было хорошо", - цитирует Дефо официальный сайт УЕФА.
Сегодня, 19:26
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