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Джермейн Дефо: пытаюсь стать веганом
Джермейн Дефо, в 34 года вернувшийся в сборную Англии, рассказал, что пытается перестать есть мясо.
"Пытаюсь стать веганом. А это трудно. Когда я прихожу в гости к маме, на столе все виды мяса, которые только можно себе представить. Моя подруга посоветовала мне отказаться от мяса. Говорит: "Ты должен попробовать". Всегда здорово, когда рядом с тобой есть человек, который помогает тебе, заботится, хочет, чтобы у тебя все было хорошо", - цитирует Дефо официальный сайт УЕФА.
"Пытаюсь стать веганом. А это трудно. Когда я прихожу в гости к маме, на столе все виды мяса, которые только можно себе представить. Моя подруга посоветовала мне отказаться от мяса. Говорит: "Ты должен попробовать". Всегда здорово, когда рядом с тобой есть человек, который помогает тебе, заботится, хочет, чтобы у тебя все было хорошо", - цитирует Дефо официальный сайт УЕФА.
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