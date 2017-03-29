"Вест Хэм" не планирует продлевать контракт с Биличем

"Вест Хэм" не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Славеном Биличем, сообщает The Telegraph.



Соглашение хорвата рассчитано до лета следующего года, но пока что его работа не убедила руководство "молотобойцев" сохранить специалиста. Если же в следующем сезоне команда серьезно улучшит свои результаты, то стороны могут вернуться к этому вопросу в январе.