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Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии
Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии
20:06
Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
"Вест Хэм" не планирует продлевать контракт с Биличем
"Вест Хэм" не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Славеном Биличем, сообщает The Telegraph.
Соглашение хорвата рассчитано до лета следующего года, но пока что его работа не убедила руководство "молотобойцев" сохранить специалиста. Если же в следующем сезоне команда серьезно улучшит свои результаты, то стороны могут вернуться к этому вопросу в январе.
Соглашение хорвата рассчитано до лета следующего года, но пока что его работа не убедила руководство "молотобойцев" сохранить специалиста. Если же в следующем сезоне команда серьезно улучшит свои результаты, то стороны могут вернуться к этому вопросу в январе.
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