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"Барселона" выкупит обратно у "Эвертона" Херарда Деулофеу

Полузащитник "Эвертона" Херард Деулофеу вернется в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

Напомним, что футболист был продан "ирискам" летом 2015-го года, но в контракт была включена опция обратного выкупа. Сумма отступных составляет 12 миллионов евро, что не является проблемой для сине-гранатовых. Сейчас футболист выступает в "Милане" на правах аренды.
Теги: Эвертон Барселона Трансферы
Сегодня, 21:04
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