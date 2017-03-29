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Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии
Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии
20:06
Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
"Барселона" выкупит обратно у "Эвертона" Херарда Деулофеу
Полузащитник "Эвертона" Херард Деулофеу вернется в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.
Напомним, что футболист был продан "ирискам" летом 2015-го года, но в контракт была включена опция обратного выкупа. Сумма отступных составляет 12 миллионов евро, что не является проблемой для сине-гранатовых. Сейчас футболист выступает в "Милане" на правах аренды.
Напомним, что футболист был продан "ирискам" летом 2015-го года, но в контракт была включена опция обратного выкупа. Сумма отступных составляет 12 миллионов евро, что не является проблемой для сине-гранатовых. Сейчас футболист выступает в "Милане" на правах аренды.
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