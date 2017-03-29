"Барселона" выкупит обратно у "Эвертона" Херарда Деулофеу

Полузащитник "Эвертона" Херард Деулофеу вернется в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.



Напомним, что футболист был продан "ирискам" летом 2015-го года, но в контракт была включена опция обратного выкупа. Сумма отступных составляет 12 миллионов евро, что не является проблемой для сине-гранатовых. Сейчас футболист выступает в "Милане" на правах аренды.