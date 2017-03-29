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Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
"Реал" не будет подавать в суд на Херарда Пике
"Реал" принял решение не подавать в суд на защитника "Барселоны" Херарда Пике, сообщает Marca.
Напомним, что высказывания игрока в адрес "сливочных" о нечестном ведении спортивной борьбы посчитались оскорбительными, что привело к изучению дела юристами мадридцев. Но руководство "Реала" решило не обострять ситуацию и не доводить ее до суда.
Напомним, что высказывания игрока в адрес "сливочных" о нечестном ведении спортивной борьбы посчитались оскорбительными, что привело к изучению дела юристами мадридцев. Но руководство "Реала" решило не обострять ситуацию и не доводить ее до суда.
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