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"Реал" не будет подавать в суд на Херарда Пике

"Реал" принял решение не подавать в суд на защитника "Барселоны" Херарда Пике, сообщает Marca.

Напомним, что высказывания игрока в адрес "сливочных" о нечестном ведении спортивной борьбы посчитались оскорбительными, что привело к изучению дела юристами мадридцев. Но руководство "Реала" решило не обострять ситуацию и не доводить ее до суда.
Теги: Пике Реал Барселона
Сегодня, 21:35
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