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Бенедикт Хеведес может пропустить Кубок конфедераций

Защитник "Шальке" и сборной Германии Бенедикт Хеведес может пропустить Кубок конфедераций-2017 в России.

Как сообщает Kicker, у 29-летнего футболиста уже давно имеются проблемы с пахом. Сначала предполагалось консервативное лечение, но оно не дало результатов, поэтому футболисту необходима операция. Она намечена на лето.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 22:07
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