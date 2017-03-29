Бенедикт Хеведес может пропустить Кубок конфедераций

Защитник "Шальке" и сборной Германии Бенедикт Хеведес может пропустить Кубок конфедераций-2017 в России.



Как сообщает Kicker, у 29-летнего футболиста уже давно имеются проблемы с пахом. Сначала предполагалось консервативное лечение, но оно не дало результатов, поэтому футболисту необходима операция. Она намечена на лето.