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Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии
Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии
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Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
Бенедикт Хеведес может пропустить Кубок конфедераций
Защитник "Шальке" и сборной Германии Бенедикт Хеведес может пропустить Кубок конфедераций-2017 в России.
Как сообщает Kicker, у 29-летнего футболиста уже давно имеются проблемы с пахом. Сначала предполагалось консервативное лечение, но оно не дало результатов, поэтому футболисту необходима операция. Она намечена на лето.
Как сообщает Kicker, у 29-летнего футболиста уже давно имеются проблемы с пахом. Сначала предполагалось консервативное лечение, но оно не дало результатов, поэтому футболисту необходима операция. Она намечена на лето.
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